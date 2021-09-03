https://ria.ru/20210903/vaktsina-1748457043.html

Евтушенко рассказал о переговорах по "Спутник V" с Иорданией и Бахрейном

Евтушенко рассказал о переговорах по "Спутник V" с Иорданией и Бахрейном - РИА Новости, 03.09.2021

Евтушенко рассказал о переговорах по "Спутник V" с Иорданией и Бахрейном

Переговоры о производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V" ведутся с разными странами, в том числе с Бахрейном и Иорданией, заявил основной... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T05:06

2021-09-03T05:06

2021-09-03T05:06

распространение коронавируса

иордания

бахрейн

владимир евтушенков

афк "система"

российский фонд прямых инвестиций

россия

коронавирус covid-19

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Переговоры о производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V" ведутся с разными странами, в том числе с Бахрейном и Иорданией, заявил основной акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.Производство "Спутник V" осуществляет, в том числе, компания "Биннофарм групп", которая входит в портфель активов АФК "Система"."Спутник V" - вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Схема вакцинации предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Защищенным человек считается через 21 день после введения второго компонента.На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 70 странах, общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашения о производстве "Спутника V" более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, среди которых крупнейшие компании Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран."Биннофарм групп" - российский фармацевтический холдинг полного цикла, объединяющий пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России. Компании холдинга производят широкий спектр лекарственных препаратов различных терапевтических групп и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей, включающий более 450 регистрационных удостоверений, в том числе вакцину для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V".Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210828/sputnik-v-1747621591.html

иордания

бахрейн

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иордания, бахрейн, владимир евтушенков, афк "система", российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", восточный экономический форум — 2021 (вэф)