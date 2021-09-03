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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210903/vaktsina-1748457043.html
Евтушенко рассказал о переговорах по "Спутник V" с Иорданией и Бахрейном
Евтушенко рассказал о переговорах по "Спутник V" с Иорданией и Бахрейном - РИА Новости, 03.09.2021
Евтушенко рассказал о переговорах по "Спутник V" с Иорданией и Бахрейном
Переговоры о производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V" ведутся с разными странами, в том числе с Бахрейном и Иорданией, заявил основной... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T05:06
2021-09-03T05:06
распространение коронавируса
иордания
бахрейн
владимир евтушенков
афк "система"
российский фонд прямых инвестиций
россия
коронавирус covid-19
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Переговоры о производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V" ведутся с разными странами, в том числе с Бахрейном и Иорданией, заявил основной акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.Производство "Спутник V" осуществляет, в том числе, компания "Биннофарм групп", которая входит в портфель активов АФК "Система"."Спутник V" - вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Схема вакцинации предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Защищенным человек считается через 21 день после введения второго компонента.На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 70 странах, общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашения о производстве "Спутника V" более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, среди которых крупнейшие компании Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран."Биннофарм групп" - российский фармацевтический холдинг полного цикла, объединяющий пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России. Компании холдинга производят широкий спектр лекарственных препаратов различных терапевтических групп и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей, включающий более 450 регистрационных удостоверений, в том числе вакцину для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V".Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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иордания, бахрейн, владимир евтушенков, афк "система", российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:06 03.09.2021
 
Евтушенко рассказал о переговорах по "Спутник V" с Иорданией и Бахрейном

Евтушенков: переговоры о производстве вакцины "Спутник V" ведутся с Иорданией и Бахрейном

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Переговоры о производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V" ведутся с разными странами, в том числе с Бахрейном и Иорданией, заявил основной акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
"Переговоры идут постоянно с разными странами, с Иорданией, с Бахрейном", - сказал Евтушенков, отвечая на вопрос, с какими странами ведутся переговоры о производстве вакцины.
Производство "Спутник V" осуществляет, в том числе, компания "Биннофарм групп", которая входит в портфель активов АФК "Система".
"Спутник V" - вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Схема вакцинации предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Защищенным человек считается через 21 день после введения второго компонента.
На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 70 странах, общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли.
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 06:45Распространение коронавируса
Аргентина произвела более пяти миллионов доз вакцины "Спутник V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашения о производстве "Спутника V" более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, среди которых крупнейшие компании Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
"Биннофарм групп" - российский фармацевтический холдинг полного цикла, объединяющий пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России. Компании холдинга производят широкий спектр лекарственных препаратов различных терапевтических групп и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей, включающий более 450 регистрационных удостоверений, в том числе вакцину для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V".
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
Распространение коронавирусаИорданияБахрейнВладимир ЕвтушенковАФК "Система"Российский фонд прямых инвестицийРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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