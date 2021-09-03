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Минприроды планирует открыть 50 перспективных площадей с углеводородами
Минприроды планирует открыть 50 перспективных площадей с углеводородами - РИА Новости, 03.09.2021
Минприроды планирует открыть 50 перспективных площадей с углеводородами
Министерство природных ресурсов и экологии России планирует за три года открыть больше 150 перспективных площадей для лицензирования твердых полезных ископаемых РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T03:29
2021-09-03T03:29
экономика
александр козлов (глава минприроды)
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии России планирует за три года открыть больше 150 перспективных площадей для лицензирования твердых полезных ископаемых и больше 50 - углеводородов, сообщил министр Александр Козлов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)."Ставим себе цель открыть за три года более 150 перспективных площадей для лицензирования твёрдых полезных ископаемых (ТПИ) и более 50 - по углеводородам", - рассказал он на сессии "Недра Дальнего Востока: на пути от геологоразведки до комплексной переработки".А к 2030 году ведомство ставит цель в 300 и более чем в 200 площадей соответственно.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, александр козлов (глава минприроды), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
03:29 03.09.2021
 
Минприроды планирует открыть 50 перспективных площадей с углеводородами

Минприроды планирует за три года хочет открыть 50 перспективных площадей с углеводородами

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии России планирует за три года открыть больше 150 перспективных площадей для лицензирования твердых полезных ископаемых и больше 50 - углеводородов, сообщил министр Александр Козлов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Ставим себе цель открыть за три года более 150 перспективных площадей для лицензирования твёрдых полезных ископаемых (ТПИ) и более 50 - по углеводородам", - рассказал он на сессии "Недра Дальнего Востока: на пути от геологоразведки до комплексной переработки".
Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
8 июля 2020, 15:43
Путин и Си Цзиньпин намерены наращивать сотрудничество по углеводородам
А к 2030 году ведомство ставит цель в 300 и более чем в 200 площадей соответственно.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаАлександр Козлов (глава Минприроды)РоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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