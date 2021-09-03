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Соратница Зеленского заявила, что Байден хотел сбежать от него в туалет
Соратница Зеленского заявила, что Байден хотел сбежать от него в туалет - РИА Новости, 03.09.2021
Соратница Зеленского заявила, что Байден хотел сбежать от него в туалет
Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая прокомментировала снимок со встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T02:37
2021-09-03T02:37
2021-09-03T02:37
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая прокомментировала снимок со встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, предположив, что американский лидер хотел сбежать со встречи в туалет.Фото, на котором Байден запечатлен сидящим, закинув ногу на ногу, опубликовал на своей странице в Facebook украинский политтехнолог Олег Постернак. "Что там психологи говорят о позах и жестах?", - задался вопросом эксперт."Байден просто хочет в туалет", - предположила в комментариях соратница Зеленского.Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду он встретился с Байденом. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов длилась вдвое дольше запланированного времени и вывела отношения двух стран на новый уровень.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, партия "слуга народа"
Соратница Зеленского заявила, что Байден хотел сбежать от него в туалет
Депутат Рады Богуцкая: Байден на встрече с Зеленским хотел попасть в туалет