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Соратница Зеленского заявила, что Байден хотел сбежать от него в туалет
Соратница Зеленского заявила, что Байден хотел сбежать от него в туалет - РИА Новости, 03.09.2021
Соратница Зеленского заявила, что Байден хотел сбежать от него в туалет
Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая прокомментировала снимок со встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T02:37
2021-09-03T02:37
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
партия "слуга народа"
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая прокомментировала снимок со встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, предположив, что американский лидер хотел сбежать со встречи в туалет.Фото, на котором Байден запечатлен сидящим, закинув ногу на ногу, опубликовал на своей странице в Facebook украинский политтехнолог Олег Постернак. "Что там психологи говорят о позах и жестах?", - задался вопросом эксперт."Байден просто хочет в туалет", - предположила в комментариях соратница Зеленского.Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду он встретился с Байденом. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов длилась вдвое дольше запланированного времени и вывела отношения двух стран на новый уровень.
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, партия "слуга народа"
02:37 03.09.2021
 
Соратница Зеленского заявила, что Байден хотел сбежать от него в туалет

Депутат Рады Богуцкая: Байден на встрече с Зеленским хотел попасть в туалет

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая прокомментировала снимок со встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, предположив, что американский лидер хотел сбежать со встречи в туалет.
Фото, на котором Байден запечатлен сидящим, закинув ногу на ногу, опубликовал на своей странице в Facebook украинский политтехнолог Олег Постернак. "Что там психологи говорят о позах и жестах?", - задался вопросом эксперт.
"Байден просто хочет в туалет", - предположила в комментариях соратница Зеленского.
Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду он встретился с Байденом. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов длилась вдвое дольше запланированного времени и вывела отношения двух стран на новый уровень.
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийПартия "Слуга народа"
 
 
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