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Соратница Зеленского заявила, что Байден хотел сбежать от него в туалет

Соратница Зеленского заявила, что Байден хотел сбежать от него в туалет - РИА Новости, 03.09.2021

Соратница Зеленского заявила, что Байден хотел сбежать от него в туалет

Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая прокомментировала снимок со встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T02:37

2021-09-03T02:37

2021-09-03T02:37

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

партия "слуга народа"

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая прокомментировала снимок со встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, предположив, что американский лидер хотел сбежать со встречи в туалет.Фото, на котором Байден запечатлен сидящим, закинув ногу на ногу, опубликовал на своей странице в Facebook украинский политтехнолог Олег Постернак. "Что там психологи говорят о позах и жестах?", - задался вопросом эксперт."Байден просто хочет в туалет", - предположила в комментариях соратница Зеленского.Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду он встретился с Байденом. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов длилась вдвое дольше запланированного времени и вывела отношения двух стран на новый уровень.

украина

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, партия "слуга народа"