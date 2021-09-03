https://ria.ru/20210903/tsifrovizatsiya-1748461415.html

Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации

Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации - РИА Новости, 03.09.2021

Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации

Кузбасс и "Вымпелком" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заключили соглашение о партнерстве в сфере цифровизации экономики региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T06:22

2021-09-03T06:22

2021-09-03T06:22

экономика

технологии

кемеровская область

вымпелком

билайн

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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КЕМЕРОВО, 3 сен - РИА Новости. Кузбасс и "Вымпелком" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заключили соглашение о партнерстве в сфере цифровизации экономики региона, сообщает пресс-служба администрации правительства Кемеровской области."Сегодня в рамках Восточного экономического форума заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Ващенко, директор корпоративного бизнеса Восточного региона ПАО "ВымпелКом" Олег Бирюков в присутствии губернатора Сергея Цивилева подписали соглашение о развитии цифровой экономики на территории Кузбасса… Среди основных целей сотрудничества в соглашении прописано развитие региональных проектов, направленных на повышение качества предоставления государственных услуг в электронной форме. Это позволит сделать процесс получения необходимых документов более удобным, оперативным, сократит времени ожидания в очереди при обращении в органы государственной власти и другие", – говорится в сообщении.Также к IV кварталу 2021 года компания "ВымпелКом" ("Билайн") планирует увеличить число базовых станций, обеспечивающих покрытие населенных пунктов Кузбасса связью четвертого поколения (4G), на 10% в сравнении с 2020 годом."Кузбасс сейчас активно движется по пути цифровизации: мы интегрируем цифровые технологии во все сферы жизни — в промышленность, сельское хозяйство, образование, здравоохранение и так далее. Важное направление — предоставление нашим жителям возможности получать как можно больше услуг, в том числе государственных, не выходя из дома. На этом пути мы рассчитываем на сотрудничество с ПАО "Вымпелком", компания будет надежным партнером в реализации стоящих перед нами задач", — приводятся в сообщении слова Цивилева.Также "Билайн" намерен развивать телекоммуникационную инфраструктуру Кузбасса, в том числе за счет организации тестирования на территории региона инновационных цифровых сервисов и решений ПАО "ВымпелКом" в области аналитики больших данных, облачных сервисов, телемедицины, образовании."Сотрудничество с региональными правительствами по таким перспективным направлениям, как искусственный интеллект, большие данные и облачные системы открывает большие возможности с точки зрения создания новых продуктов и сервисов. Мы рады, что правительство Кузбасса выбрало "Билайн" в качестве стратегического партнера, так как технологии и экспертиза нашей компании в области IT и искусственного интеллекта, помноженные на многолетний опыт и практические наработки помогут реализовать национальный проект создания цифровой экономики", — приводит пресс-служба слова Бирюкова.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/tsifrovizatsiya-1748459672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, кемеровская область, вымпелком, билайн, восточный экономический форум — 2021 (вэф)