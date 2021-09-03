Трутнев поручит создать преференции для производства стройматериалов
Полпред Трутнев поручит создать преференциальный режим для производства стройматериалов
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с модераторами и спикерами сессий Восточного экономического форума во Владивостоке. Слева: полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что по результатам Восточного экономического форума поручит Минвостокразвития создать отдельный преференциальный режим для предприятий по производству стройматериалов.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что дефицит строительных материалов является острой проблемой на Дальнем Востоке, надо кратно увеличить их производство в регионе.
"У нас есть еще масса проблем, которые необходимо решать, чтобы со строительством на Дальнем Востоке все было хорошо. Здесь очень низкие объемы производства строительных материалов. Уже по результатам форума обязательно дам коллегами из министерства по развитию Дальнего Востока поручение создать отдельный преференциальный режим именно для предприятий по производству стройматериалов", - заявил вице-премьер журналистам после пленарного заседания ВЭФ.
"Для того, чтобы побеждать в конкуренции, чтобы инвестиции продолжали приходить на Дальний Восток, надо разрабатывать отраслевые преференциальные системы. Первые потребности, которые вижу и по которым буду просить своих коллег быстрее провести эту работу, - туризм, строительство и предприятия по производству строительных материалов, а также высокие технологии", - добавил он.