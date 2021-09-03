https://ria.ru/20210903/trutnev-1748540746.html

Трутнев поручит создать преференции для производства стройматериалов

Трутнев поручит создать преференции для производства стройматериалов - РИА Новости, 03.09.2021

Трутнев поручит создать преференции для производства стройматериалов

Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что по результатам Восточного экономического форума поручит Минвостокразвития... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:17

2021-09-03T13:17

2021-09-03T13:17

экономика

владимир путин

юрий трутнев

дальний восток

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что по результатам Восточного экономического форума поручит Минвостокразвития создать отдельный преференциальный режим для предприятий по производству стройматериалов.Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что дефицит строительных материалов является острой проблемой на Дальнем Востоке, надо кратно увеличить их производство в регионе."У нас есть еще масса проблем, которые необходимо решать, чтобы со строительством на Дальнем Востоке все было хорошо. Здесь очень низкие объемы производства строительных материалов. Уже по результатам форума обязательно дам коллегами из министерства по развитию Дальнего Востока поручение создать отдельный преференциальный режим именно для предприятий по производству стройматериалов", - заявил вице-премьер журналистам после пленарного заседания ВЭФ."Для того, чтобы побеждать в конкуренции, чтобы инвестиции продолжали приходить на Дальний Восток, надо разрабатывать отраслевые преференциальные системы. Первые потребности, которые вижу и по которым буду просить своих коллег быстрее провести эту работу, - туризм, строительство и предприятия по производству строительных материалов, а также высокие технологии", - добавил он.

https://realty.ria.ru/20210903/zhile-1748539786.html

https://realty.ria.ru/20210903/trutnev-1748539407.html

дальний восток

россия

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экономика, владимир путин, юрий трутнев, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)