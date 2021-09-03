Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/tribunal-1748452093.html
Рассекречены документы об укрывательстве США создателей японского биооружия
Рассекречены документы об укрывательстве США создателей японского биооружия - РИА Новости, 03.09.2021
Рассекречены документы об укрывательстве США создателей японского биооружия
США под надуманными предлогами отказали Советскому Союзу в просьбе включить в обвинительное заключение на Токийском процессе вопрос о разработчиках японского... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T03:36
2021-09-03T05:24
справки
токио
хабаровск
вторая мировая война (1939-1945)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150075/14/1500751436_0:171:3000:1859_1920x0_80_0_0_1a3a499d5695bcb0c1c0310fccea31ef.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. США под надуманными предлогами отказали Советскому Союзу в просьбе включить в обвинительное заключение на Токийском процессе вопрос о разработчиках японского бактериологического оружия, которые к тому времени уже находились под опекой Вашингтона, следует из рассекреченных документов Архива внешней политики России.В числе этих материалов, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости, - докладная записка бывшего советского обвинителя на Токийском процессе Александра Васильева министру иностранных дел СССР Андрею Вышинскому, написанная 27 декабря 1949 года, когда в Хабаровске уже шел открытый трибунал над японскими разработчиками бактериологического оружия.Васильев рассказывал Вышинскому, как в начале 1947 года советские юристы, занятые на Токийском процессе, передали главному обвинителю американцу Джозефу Кинану полученные из Москвы материалы допросов японских военнопленных, находившихся в СССР, касавшихся подготовки Японией бактериологической войны.По словам Васильева, Кинан "весьма сдержанно и скептически, а затем и явно отрицательно" отнесся к этим материалам и к возможности их приобщения к процессу. Кинан заявлял, что для этого якобы существуют два препятствия. Во-первых, эти материалы своевременно не были включены в обвинительный акт, и, во-вторых, нет достаточных доказательств подготовки Японией бактериологической войны, а показаний военнопленных для этого мало – так пояснял Кинан. Причем он отказался поддержать советскую сторону, если та захочет непосредственно выступить перед Токийским трибуналом на тему японского бактериологического оружия, отмечал Васильев.Сразу после разгрома Квантунской армии в августе 1945 года, в который главный вклад внесла Красная армия, США сформировали специальную группу по поиску в Японии лиц, обладавших научной и технологической информацией (так американцы делали и после разгрома гитлеровской Германии). В руках этой группы оказались, в частности, руководители специального отряда №731 Квантунской армии Сиро Исии и Масадзи Китано. США укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Впоследствии Исии работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступило союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100.Там проводились опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных в числе прочих там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и стремительный разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой завершение Второй мировой войны. 3 сентября в РФ отмечается День воинской славы России — День окончания Второй мировой войны.Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала, скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность скрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с Исии.И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, поставил точку во Второй мировой войне, позволив восторжествовать Нюрнбергским принципам – ряд японских военных преступников, непосредственно участвовавших в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.
https://ria.ru/20210902/kazni-1748298630.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210902/yaponiya-1748303521.html
https://ria.ru/20210902/razvedka-1748258445.html
https://ria.ru/20210816/biooruzhie-1745914577.html
токио
хабаровск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150075/14/1500751436_0:0:2712:2034_1920x0_80_0_0_39f2f39e7c27ef90150d97f608af84a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки, токио, хабаровск, вторая мировая война (1939-1945), россия
03:36 03.09.2021 (обновлено: 05:24 03.09.2021)
 
Рассекречены документы об укрывательстве США создателей японского биооружия

Архив внешней политики: США отказались судить создателей японского биооружия в Токио

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСоветские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. США под надуманными предлогами отказали Советскому Союзу в просьбе включить в обвинительное заключение на Токийском процессе вопрос о разработчиках японского бактериологического оружия, которые к тому времени уже находились под опекой Вашингтона, следует из рассекреченных документов Архива внешней политики России.
В числе этих материалов, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости, - докладная записка бывшего советского обвинителя на Токийском процессе Александра Васильева министру иностранных дел СССР Андрею Вышинскому, написанная 27 декабря 1949 года, когда в Хабаровске уже шел открытый трибунал над японскими разработчиками бактериологического оружия.
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 09:51
ФСБ раскрыла документ о казнях советских граждан японцами в 1945 году
Васильев рассказывал Вышинскому, как в начале 1947 года советские юристы, занятые на Токийском процессе, передали главному обвинителю американцу Джозефу Кинану полученные из Москвы материалы допросов японских военнопленных, находившихся в СССР, касавшихся подготовки Японией бактериологической войны.
По словам Васильева, Кинан "весьма сдержанно и скептически, а затем и явно отрицательно" отнесся к этим материалам и к возможности их приобщения к процессу. Кинан заявлял, что для этого якобы существуют два препятствия. Во-первых, эти материалы своевременно не были включены в обвинительный акт, и, во-вторых, нет достаточных доказательств подготовки Японией бактериологической войны, а показаний военнопленных для этого мало – так пояснял Кинан. Причем он отказался поддержать советскую сторону, если та захочет непосредственно выступить перед Токийским трибуналом на тему японского бактериологического оружия, отмечал Васильев.

"Впоследствии он подтвердил свою точку зрения, что он считает невозможным предоставление этих материалов трибуналу, так как якобы один из американских работников ездил в Китай и пытался раздобыть на месте какие-либо материалы по вопросу о подготовке японцами бактериологической войны, но ничего не смог получить, и, таким образом, подготовка японской военщиной бактериологической войны не нашла своего объективного подтверждения", - писал Васильев.

Сразу после разгрома Квантунской армии в августе 1945 года, в который главный вклад внесла Красная армия, США сформировали специальную группу по поиску в Японии лиц, обладавших научной и технологической информацией (так американцы делали и после разгрома гитлеровской Германии). В руках этой группы оказались, в частности, руководители специального отряда №731 Квантунской армии Сиро Исии и Масадзи Китано. США укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Впоследствии Исии работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.
Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступило союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.
В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.
Подсудимые по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 10:23В мире
Рассекречены документы о создании Японией "чумной" трости
Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100.
Там проводились опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.
По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных в числе прочих там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731.
Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.
Удостоверение Смерш - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 01:23
Историк рассказал про вклад контрразведки в разгром Японии в 1945 году
Вступление Советского Союза в войну и стремительный разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.
Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой завершение Второй мировой войны. 3 сентября в РФ отмечается День воинской славы России — День окончания Второй мировой войны.
Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала, скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность скрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с Исии.
И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, поставил точку во Второй мировой войне, позволив восторжествовать Нюрнбергским принципам – ряд японских военных преступников, непосредственно участвовавших в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 13:34
Историк объяснила разработку Японией биооружия в годы Второй мировой войны
 
СправкиТокиоХабаровскВторая мировая война (1939-1945)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:48СК возбудил дело из-за смерти подозреваемого в изнасилованиях в Самаре
14:48Хамид Карзай призвал талибов и сопротивление Панджшера к диалогу
14:45Посол ФРГ в Киеве назвал препятствия для вступления Украины в НАТО
14:44Мэр Рима обратилась в прокуратуру из-за большого числа кабанов в столице
14:43В США осудили Байдена за отказ ввести санкции против "Северного потока — 2"
14:42Власти Таиланда призвали к взаимному признанию сертификатов вакцинации
14:37Разработан метод быстрой оценки клеточного иммунитета против коронавируса
14:35Посол России в Кабуле оценил риски экономического давления на Афганистан
14:28Из магазинов в Кабуле пропал сахар
14:26Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных
14:26Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана
14:23Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
Лента новостейМолния