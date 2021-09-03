https://ria.ru/20210903/tribunal-1748452093.html

Рассекречены документы об укрывательстве США создателей японского биооружия

Рассекречены документы об укрывательстве США создателей японского биооружия - РИА Новости, 03.09.2021

Рассекречены документы об укрывательстве США создателей японского биооружия

США под надуманными предлогами отказали Советскому Союзу в просьбе включить в обвинительное заключение на Токийском процессе вопрос о разработчиках японского... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T03:36

2021-09-03T03:36

2021-09-03T05:24

справки

токио

хабаровск

вторая мировая война (1939-1945)

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. США под надуманными предлогами отказали Советскому Союзу в просьбе включить в обвинительное заключение на Токийском процессе вопрос о разработчиках японского бактериологического оружия, которые к тому времени уже находились под опекой Вашингтона, следует из рассекреченных документов Архива внешней политики России.В числе этих материалов, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости, - докладная записка бывшего советского обвинителя на Токийском процессе Александра Васильева министру иностранных дел СССР Андрею Вышинскому, написанная 27 декабря 1949 года, когда в Хабаровске уже шел открытый трибунал над японскими разработчиками бактериологического оружия.Васильев рассказывал Вышинскому, как в начале 1947 года советские юристы, занятые на Токийском процессе, передали главному обвинителю американцу Джозефу Кинану полученные из Москвы материалы допросов японских военнопленных, находившихся в СССР, касавшихся подготовки Японией бактериологической войны.По словам Васильева, Кинан "весьма сдержанно и скептически, а затем и явно отрицательно" отнесся к этим материалам и к возможности их приобщения к процессу. Кинан заявлял, что для этого якобы существуют два препятствия. Во-первых, эти материалы своевременно не были включены в обвинительный акт, и, во-вторых, нет достаточных доказательств подготовки Японией бактериологической войны, а показаний военнопленных для этого мало – так пояснял Кинан. Причем он отказался поддержать советскую сторону, если та захочет непосредственно выступить перед Токийским трибуналом на тему японского бактериологического оружия, отмечал Васильев.Сразу после разгрома Квантунской армии в августе 1945 года, в который главный вклад внесла Красная армия, США сформировали специальную группу по поиску в Японии лиц, обладавших научной и технологической информацией (так американцы делали и после разгрома гитлеровской Германии). В руках этой группы оказались, в частности, руководители специального отряда №731 Квантунской армии Сиро Исии и Масадзи Китано. США укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Впоследствии Исии работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступило союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100.Там проводились опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных в числе прочих там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и стремительный разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой завершение Второй мировой войны. 3 сентября в РФ отмечается День воинской славы России — День окончания Второй мировой войны.Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала, скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность скрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с Исии.И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, поставил точку во Второй мировой войне, позволив восторжествовать Нюрнбергским принципам – ряд японских военных преступников, непосредственно участвовавших в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.

https://ria.ru/20210902/kazni-1748298630.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210902/yaponiya-1748303521.html

https://ria.ru/20210902/razvedka-1748258445.html

https://ria.ru/20210816/biooruzhie-1745914577.html

токио

хабаровск

россия

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справки, токио, хабаровск, вторая мировая война (1939-1945), россия