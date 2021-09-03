https://ria.ru/20210903/tribunal-1748452093.html
Рассекречены документы об укрывательстве США создателей японского биооружия
Рассекречены документы об укрывательстве США создателей японского биооружия - РИА Новости, 03.09.2021
Рассекречены документы об укрывательстве США создателей японского биооружия
США под надуманными предлогами отказали Советскому Союзу в просьбе включить в обвинительное заключение на Токийском процессе вопрос о разработчиках японского... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T03:36
2021-09-03T03:36
2021-09-03T05:24
справки
токио
хабаровск
вторая мировая война (1939-1945)
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. США под надуманными предлогами отказали Советскому Союзу в просьбе включить в обвинительное заключение на Токийском процессе вопрос о разработчиках японского бактериологического оружия, которые к тому времени уже находились под опекой Вашингтона, следует из рассекреченных документов Архива внешней политики России.В числе этих материалов, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости, - докладная записка бывшего советского обвинителя на Токийском процессе Александра Васильева министру иностранных дел СССР Андрею Вышинскому, написанная 27 декабря 1949 года, когда в Хабаровске уже шел открытый трибунал над японскими разработчиками бактериологического оружия.Васильев рассказывал Вышинскому, как в начале 1947 года советские юристы, занятые на Токийском процессе, передали главному обвинителю американцу Джозефу Кинану полученные из Москвы материалы допросов японских военнопленных, находившихся в СССР, касавшихся подготовки Японией бактериологической войны.По словам Васильева, Кинан "весьма сдержанно и скептически, а затем и явно отрицательно" отнесся к этим материалам и к возможности их приобщения к процессу. Кинан заявлял, что для этого якобы существуют два препятствия. Во-первых, эти материалы своевременно не были включены в обвинительный акт, и, во-вторых, нет достаточных доказательств подготовки Японией бактериологической войны, а показаний военнопленных для этого мало – так пояснял Кинан. Причем он отказался поддержать советскую сторону, если та захочет непосредственно выступить перед Токийским трибуналом на тему японского бактериологического оружия, отмечал Васильев.Сразу после разгрома Квантунской армии в августе 1945 года, в который главный вклад внесла Красная армия, США сформировали специальную группу по поиску в Японии лиц, обладавших научной и технологической информацией (так американцы делали и после разгрома гитлеровской Германии). В руках этой группы оказались, в частности, руководители специального отряда №731 Квантунской армии Сиро Исии и Масадзи Китано. США укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Впоследствии Исии работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступило союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100.Там проводились опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных в числе прочих там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и стремительный разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой завершение Второй мировой войны. 3 сентября в РФ отмечается День воинской славы России — День окончания Второй мировой войны.Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала, скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность скрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с Исии.И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, поставил точку во Второй мировой войне, позволив восторжествовать Нюрнбергским принципам – ряд японских военных преступников, непосредственно участвовавших в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.
https://ria.ru/20210902/kazni-1748298630.html
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https://ria.ru/20210902/razvedka-1748258445.html
https://ria.ru/20210816/biooruzhie-1745914577.html
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справки, токио, хабаровск, вторая мировая война (1939-1945), россия
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. США под надуманными предлогами отказали Советскому Союзу в просьбе включить в обвинительное заключение на Токийском процессе вопрос о разработчиках японского бактериологического оружия, которые к тому времени уже находились под опекой Вашингтона, следует из рассекреченных документов Архива внешней политики России.
В числе этих материалов, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости, - докладная записка бывшего советского обвинителя на Токийском процессе Александра Васильева министру иностранных дел СССР
Андрею Вышинскому, написанная 27 декабря 1949 года, когда в Хабаровске
уже шел открытый трибунал над японскими разработчиками бактериологического оружия.
Васильев рассказывал Вышинскому, как в начале 1947 года советские юристы, занятые на Токийском процессе, передали главному обвинителю американцу Джозефу Кинану полученные из Москвы материалы допросов японских военнопленных, находившихся в СССР, касавшихся подготовки Японией
бактериологической войны.
По словам Васильева, Кинан "весьма сдержанно и скептически, а затем и явно отрицательно" отнесся к этим материалам и к возможности их приобщения к процессу. Кинан заявлял, что для этого якобы существуют два препятствия. Во-первых, эти материалы своевременно не были включены в обвинительный акт, и, во-вторых, нет достаточных доказательств подготовки Японией бактериологической войны, а показаний военнопленных для этого мало – так пояснял Кинан. Причем он отказался поддержать советскую сторону, если та захочет непосредственно выступить перед Токийским трибуналом на тему японского бактериологического оружия, отмечал Васильев.
"Впоследствии он подтвердил свою точку зрения, что он считает невозможным предоставление этих материалов трибуналу, так как якобы один из американских работников ездил в Китай и пытался раздобыть на месте какие-либо материалы по вопросу о подготовке японцами бактериологической войны, но ничего не смог получить, и, таким образом, подготовка японской военщиной бактериологической войны не нашла своего объективного подтверждения", - писал Васильев.
Сразу после разгрома Квантунской армии в августе 1945 года, в который главный вклад внесла Красная армия, США
сформировали специальную группу по поиску в Японии лиц, обладавших научной и технологической информацией (так американцы делали и после разгрома гитлеровской Германии). В руках этой группы оказались, в частности, руководители специального отряда №731 Квантунской армии Сиро Исии и Масадзи Китано. США укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Впоследствии Исии работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.
Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине
был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио
выступило союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве
договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.
В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.
Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100.
Там проводились опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.
По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных в числе прочих там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731.
Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии
, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.
Вступление Советского Союза в войну и стремительный разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.
Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой завершение Второй мировой войны. 3 сентября в РФ
отмечается День воинской славы России — День окончания Второй мировой войны.
Международный военный трибунал для Дальнего Востока
(Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала, скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность скрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с Исии.
И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, поставил точку во Второй мировой войне, позволив восторжествовать Нюрнбергским принципам – ряд японских военных преступников, непосредственно участвовавших в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.