https://ria.ru/20210903/transport-1748467452.html

"Совкомфлот" и "Газпром нефть" совместно займутся зелеными технологиями

"Совкомфлот" и "Газпром нефть" совместно займутся зелеными технологиями - РИА Новости, 03.09.2021

"Совкомфлот" и "Газпром нефть" совместно займутся зелеными технологиями

"Совкомфлот" и "Газпром нефть" на полях ВЭФ договорились развивать сотрудничество в области внедрения зеленых технологий и цифровизации при морской... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T07:25

2021-09-03T07:25

2021-09-03T07:25

экономика

газпром нефть

совкомфлот

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. "Совкомфлот" и "Газпром нефть" на полях ВЭФ договорились развивать сотрудничество в области внедрения зеленых технологий и цифровизации при морской транспортировке энергоносителей, сообщает судоходная компания.Уточняется, что соглашение определяет перспективные направления сотрудничества двух российских компаний, в числе которых снижение выбросов в атмосферу при морской транспортировке энергоносителей, дальнейшее повышение эффективности и безопасности морских перевозок углеводородов за счет внедрения инновационных технических решений и цифровых технологий. Также согласно документу, предполагается изучение перспектив строительства передовых судов на альтернативных видах судового топлива (в том числе на СПГ, аммиаке, водороде, метаноле) и совместной разработки компаниями необходимых для этого инженерных решений.Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов и обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210607/sevmorput-1736033228.html

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экономика, газпром нефть, совкомфлот, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)