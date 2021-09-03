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"Совкомфлот" и "Газпром нефть" совместно займутся зелеными технологиями
"Совкомфлот" и "Газпром нефть" совместно займутся зелеными технологиями - РИА Новости, 03.09.2021
"Совкомфлот" и "Газпром нефть" совместно займутся зелеными технологиями
"Совкомфлот" и "Газпром нефть" на полях ВЭФ договорились развивать сотрудничество в области внедрения зеленых технологий и цифровизации при морской... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:25
2021-09-03T07:25
экономика
газпром нефть
совкомфлот
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. "Совкомфлот" и "Газпром нефть" на полях ВЭФ договорились развивать сотрудничество в области внедрения зеленых технологий и цифровизации при морской транспортировке энергоносителей, сообщает судоходная компания.Уточняется, что соглашение определяет перспективные направления сотрудничества двух российских компаний, в числе которых снижение выбросов в атмосферу при морской транспортировке энергоносителей, дальнейшее повышение эффективности и безопасности морских перевозок углеводородов за счет внедрения инновационных технических решений и цифровых технологий. Также согласно документу, предполагается изучение перспектив строительства передовых судов на альтернативных видах судового топлива (в том числе на СПГ, аммиаке, водороде, метаноле) и совместной разработки компаниями необходимых для этого инженерных решений.Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов и обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, газпром нефть, совкомфлот, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:25 03.09.2021
 
"Совкомфлот" и "Газпром нефть" совместно займутся зелеными технологиями

"Совкомфлот" и "Газпром нефть" займутся развитием зеленых технологий на морском транспорте

© Фото : ПАО "Газпром"Танкер-газовоз
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : ПАО "Газпром"
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. "Совкомфлот" и "Газпром нефть" на полях ВЭФ договорились развивать сотрудничество в области внедрения зеленых технологий и цифровизации при морской транспортировке энергоносителей, сообщает судоходная компания.
"ПАО "Совкомфлот" и ПАО "Газпром нефть" заключили соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве в области развития инновационных технологий и использования на морском транспорте судовых топлив с низким углеродным следом", - говорится в сообщении. Соответствующий документ подписан гендиректором "Совкомфлота" Игорем Тонковидовым и главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Уточняется, что соглашение определяет перспективные направления сотрудничества двух российских компаний, в числе которых снижение выбросов в атмосферу при морской транспортировке энергоносителей, дальнейшее повышение эффективности и безопасности морских перевозок углеводородов за счет внедрения инновационных технических решений и цифровых технологий. Также согласно документу, предполагается изучение перспектив строительства передовых судов на альтернативных видах судового топлива (в том числе на СПГ, аммиаке, водороде, метаноле) и совместной разработки компаниями необходимых для этого инженерных решений.
Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов и обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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7 июня, 17:13Петербургский международный экономический форум
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ЭкономикаГазпром нефтьСовкомфлотРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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