Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210903/toropets-1748588597.html
Руденя: Торопец Тверской области обустроят к 950-летию города
Руденя: Торопец Тверской области обустроят к 950-летию города - РИА Новости, 03.09.2021
Руденя: Торопец Тверской области обустроят к 950-летию города
Город Торопец Тверской области обустроят к 950-летию, которое будет отмечаться в 2024 году, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:42
2021-09-03T16:42
тверская область
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748589582_0:101:2000:1226_1920x0_80_0_0_5d201502e733b665684dc09a95a9ea6c.jpg
ТВЕРЬ, 3 сен – РИА Новости. Город Торопец Тверской области обустроят к 950-летию, которое будет отмечаться в 2024 году, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.Он отметил, что планируется создание комитета по подготовке к празднованию юбилея города.Торопец – самый древний город Верхневолжья. Впервые упоминания о нем содержатся в Лаврентьевской летописи в 1074 году как о городе в Смоленском княжестве, а уже в 1168 году Торопец был обозначен в исторических документах как центр самостоятельного Торопецкого княжества.С Торопцем связаны имена многих выдающихся личностей. Это родина патриарха Тихона – первого после восстановления патриаршества патриарха Московского и всея Руси, а также композитора Модеста Мусоргского.
https://ria.ru/20210723/port-1742602002.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748589582_91:0:1798:1280_1920x0_80_0_0_9cbe74fcf135e52449adad429986c7c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тверская область, игорь руденя
16:42 03.09.2021
 

Руденя: Торопец Тверской области обустроят к 950-летию города

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время интервью в эфире телеканала "Россия 24" Тверь
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время интервью в эфире телеканала Россия 24 Тверь - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 3 сен – РИА Новости. Город Торопец Тверской области обустроят к 950-летию, которое будет отмечаться в 2024 году, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
Он отметил, что планируется создание комитета по подготовке к празднованию юбилея города.
"За период подготовки к празднованию мы сможем качественно решить все накопившиеся проблемы. Это, в том числе, вопросы коммуникаций, ремонта дорог, модернизации системы здравоохранения, благоустройства территорий, восстановления церквей", – сказал Руденя.
Торопец – самый древний город Верхневолжья. Впервые упоминания о нем содержатся в Лаврентьевской летописи в 1074 году как о городе в Смоленском княжестве, а уже в 1168 году Торопец был обозначен в исторических документах как центр самостоятельного Торопецкого княжества.
"Торопецкий край связан с жизнью защитника русской земли святого благоверного князя Александра Невского. Торопец является родиной матери Александра Невского Ростиславы. Именно в Торопце Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой, которая, по преданию, подарила городу чудотворную Корсунскую икону Божьей Матери – одну из самых почитаемых и старинных икон России", - отметили в пресс-службе.
С Торопцем связаны имена многих выдающихся личностей. Это родина патриарха Тихона – первого после восстановления патриаршества патриарха Московского и всея Руси, а также композитора Модеста Мусоргского.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 18:17Тверская область
В Верхневолжье начался второй этап строительства речного порта Завидово
 
Тверская областьТверская областьИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Украинский паралимпиец вновь отказался фотографироваться с россиянами
06:06Украине предрекли энергетическую катастрофу
06:01Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
Лента новостейМолния