https://ria.ru/20210903/toropets-1748588597.html

Руденя: Торопец Тверской области обустроят к 950-летию города

Руденя: Торопец Тверской области обустроят к 950-летию города - РИА Новости, 03.09.2021

Руденя: Торопец Тверской области обустроят к 950-летию города

Город Торопец Тверской области обустроят к 950-летию, которое будет отмечаться в 2024 году, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:42

2021-09-03T16:42

2021-09-03T16:42

тверская область

тверская область

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748589582_0:101:2000:1226_1920x0_80_0_0_5d201502e733b665684dc09a95a9ea6c.jpg

ТВЕРЬ, 3 сен – РИА Новости. Город Торопец Тверской области обустроят к 950-летию, которое будет отмечаться в 2024 году, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.Он отметил, что планируется создание комитета по подготовке к празднованию юбилея города.Торопец – самый древний город Верхневолжья. Впервые упоминания о нем содержатся в Лаврентьевской летописи в 1074 году как о городе в Смоленском княжестве, а уже в 1168 году Торопец был обозначен в исторических документах как центр самостоятельного Торопецкого княжества.С Торопцем связаны имена многих выдающихся личностей. Это родина патриарха Тихона – первого после восстановления патриаршества патриарха Московского и всея Руси, а также композитора Модеста Мусоргского.

https://ria.ru/20210723/port-1742602002.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, игорь руденя