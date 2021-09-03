Руденя: Торопец Тверской области обустроят к 950-летию города
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время интервью в эфире телеканала "Россия 24" Тверь
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 3 сен – РИА Новости. Город Торопец Тверской области обустроят к 950-летию, которое будет отмечаться в 2024 году, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
Он отметил, что планируется создание комитета по подготовке к празднованию юбилея города.
"За период подготовки к празднованию мы сможем качественно решить все накопившиеся проблемы. Это, в том числе, вопросы коммуникаций, ремонта дорог, модернизации системы здравоохранения, благоустройства территорий, восстановления церквей", – сказал Руденя.
Торопец – самый древний город Верхневолжья. Впервые упоминания о нем содержатся в Лаврентьевской летописи в 1074 году как о городе в Смоленском княжестве, а уже в 1168 году Торопец был обозначен в исторических документах как центр самостоятельного Торопецкого княжества.
"Торопецкий край связан с жизнью защитника русской земли святого благоверного князя Александра Невского. Торопец является родиной матери Александра Невского Ростиславы. Именно в Торопце Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой, которая, по преданию, подарила городу чудотворную Корсунскую икону Божьей Матери – одну из самых почитаемых и старинных икон России", - отметили в пресс-службе.
С Торопцем связаны имена многих выдающихся личностей. Это родина патриарха Тихона – первого после восстановления патриаршества патриарха Московского и всея Руси, а также композитора Модеста Мусоргского.