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Вторая Шишкова: поклонники рассекретили новую любовь Тимати
Вторая Шишкова: поклонники рассекретили новую любовь Тимати - РИА Новости, 03.09.2021
Вторая Шишкова: поклонники рассекретили новую любовь Тимати
Поклонники рассекретили новую любовь рэпера Тимати, с которой он вместе отдыхает в Греции. Сделать это они смогли по фотографии руки девушки в Instagram. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:13
2021-09-03T18:13
2021-09-03T18:13
шоубиз
любовь
социальные сети
греция
тимати (тимур юнусов)
знаменитости
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Поклонники рассекретили новую любовь рэпера Тимати, с которой он вместе отдыхает в Греции. Сделать это они смогли по фотографии руки девушки в Instagram.Певец выложил в своем профиле публикацию, в последней фотографии которой его обнимает женская рука. Лица девушки при этом не видно. В комментариях решили вычислить спутницу рэпера.Автор комментария оказалась права: менее часа потребовалось поклонникам, чтобы найти профиль "нужного" человека. Избранницей оказалась украинская модель Александра Дони. Она в это же время отдыхала на Миконосе. Также маникюр и кольцо модели соответствовали опубликованной у Тимати фотографии.Поклонники артиста указали на схожесть девушки с одной из бывших возлюбленных рэпера – моделью Аленой Шишковой. От этих отношений у Тимати есть дочь Алиса.
https://ria.ru/20200915/timati-1577246974.html
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любовь, социальные сети, греция, тимати (тимур юнусов), знаменитости