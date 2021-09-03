https://ria.ru/20210903/timati-1748519919.html

Вторая Шишкова: поклонники рассекретили новую любовь Тимати

Вторая Шишкова: поклонники рассекретили новую любовь Тимати - РИА Новости, 03.09.2021

Вторая Шишкова: поклонники рассекретили новую любовь Тимати

Поклонники рассекретили новую любовь рэпера Тимати, с которой он вместе отдыхает в Греции. Сделать это они смогли по фотографии руки девушки в Instagram. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T18:13

2021-09-03T18:13

2021-09-03T18:13

шоубиз

любовь

социальные сети

греция

тимати (тимур юнусов)

знаменитости

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Поклонники рассекретили новую любовь рэпера Тимати, с которой он вместе отдыхает в Греции. Сделать это они смогли по фотографии руки девушки в Instagram.Певец выложил в своем профиле публикацию, в последней фотографии которой его обнимает женская рука. Лица девушки при этом не видно. В комментариях решили вычислить спутницу рэпера.Автор комментария оказалась права: менее часа потребовалось поклонникам, чтобы найти профиль "нужного" человека. Избранницей оказалась украинская модель Александра Дони. Она в это же время отдыхала на Миконосе. Также маникюр и кольцо модели соответствовали опубликованной у Тимати фотографии.Поклонники артиста указали на схожесть девушки с одной из бывших возлюбленных рэпера – моделью Аленой Шишковой. От этих отношений у Тимати есть дочь Алиса.

https://ria.ru/20200915/timati-1577246974.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь, социальные сети, греция, тимати (тимур юнусов), знаменитости