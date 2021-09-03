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Шоубиз
https://ria.ru/20210903/timati-1748519919.html
Вторая Шишкова: поклонники рассекретили новую любовь Тимати
Вторая Шишкова: поклонники рассекретили новую любовь Тимати - РИА Новости, 03.09.2021
Вторая Шишкова: поклонники рассекретили новую любовь Тимати
Поклонники рассекретили новую любовь рэпера Тимати, с которой он вместе отдыхает в Греции. Сделать это они смогли по фотографии руки девушки в Instagram. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:13
2021-09-03T18:13
шоубиз
любовь
социальные сети
греция
тимати (тимур юнусов)
знаменитости
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Поклонники рассекретили новую любовь рэпера Тимати, с которой он вместе отдыхает в Греции. Сделать это они смогли по фотографии руки девушки в Instagram.Певец выложил в своем профиле публикацию, в последней фотографии которой его обнимает женская рука. Лица девушки при этом не видно. В комментариях решили вычислить спутницу рэпера.Автор комментария оказалась права: менее часа потребовалось поклонникам, чтобы найти профиль "нужного" человека. Избранницей оказалась украинская модель Александра Дони. Она в это же время отдыхала на Миконосе. Также маникюр и кольцо модели соответствовали опубликованной у Тимати фотографии.Поклонники артиста указали на схожесть девушки с одной из бывших возлюбленных рэпера – моделью Аленой Шишковой. От этих отношений у Тимати есть дочь Алиса.
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любовь, социальные сети, греция, тимати (тимур юнусов), знаменитости
18:13 03.09.2021
 

Вторая Шишкова: поклонники рассекретили новую любовь Тимати

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезентация проекта "Сахар" Н. Гордиенко
Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Поклонники рассекретили новую любовь рэпера Тимати, с которой он вместе отдыхает в Греции. Сделать это они смогли по фотографии руки девушки в Instagram.
Певец выложил в своем профиле публикацию, в последней фотографии которой его обнимает женская рука. Лица девушки при этом не видно. В комментариях решили вычислить спутницу рэпера.

"Сейчас по ногтям и форме пальцев найдут за час девушку в инстаграме", – написала одна из подписчиц.

Автор комментария оказалась права: менее часа потребовалось поклонникам, чтобы найти профиль "нужного" человека. Избранницей оказалась украинская модель Александра Дони. Она в это же время отдыхала на Миконосе. Также маникюр и кольцо модели соответствовали опубликованной у Тимати фотографии.
Поклонники артиста указали на схожесть девушки с одной из бывших возлюбленных рэпера – моделью Аленой Шишковой. От этих отношений у Тимати есть дочь Алиса.
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ШоубизЛюбовьСоциальные сетиГрецияТимати (Тимур Юнусов)Знаменитости
 
 
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