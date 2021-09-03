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В "Земле леопарда" появились 23 амурских тигра
В "Земле леопарда" появились 23 амурских тигра - РИА Новости, 03.09.2021
В "Земле леопарда" появились 23 амурских тигра
Двадцать три амурских тигра появились в национальном парке "Земля леопарда" за последние несколько лет, сообщил специальный представитель президента России по... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:01
2021-09-03T11:01
2021-09-03T12:21
общество
владивосток
сергей иванов (политик)
дальневосточный федеральный университет
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Двадцать три амурских тигра появились в национальном парке "Земля леопарда" за последние несколько лет, сообщил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов."За последние несколько лет в нацпарк "Земля леопарда" подтянулось 23 амурских тигра. Тигры не дураки. Они быстро сообразили, что здесь не стреляют, здесь много дичи, есть что покушать, и прописались в нацпарке", — сказал он журналистам на полях ВЭФ.Он также отметил, что увеличение численности леопардов за несколько лет с 30 до 110 особей, не считая котят, произошло потому, что стали вкладывать деньги, правильно наладили организацию по защите территории национального парка, стали подкармливать копытных."Когда есть корм, есть охрана, есть порядок, природа, в данном случае леопарды, отзываются моментально на это", — подчеркнул Иванов.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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общество, владивосток, сергей иванов (политик), дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), новости - туризм, туризм
11:01 03.09.2021 (обновлено: 12:21 03.09.2021)
В "Земле леопарда" появились 23 амурских тигра
Спецпредставитель Иванов: в последние годы в "Земле леопарда" появились 23 амурских тигра