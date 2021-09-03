https://ria.ru/20210903/tigr-1748501975.html

В "Земле леопарда" появились 23 амурских тигра

В "Земле леопарда" появились 23 амурских тигра - РИА Новости, 03.09.2021

В "Земле леопарда" появились 23 амурских тигра

Двадцать три амурских тигра появились в национальном парке "Земля леопарда" за последние несколько лет, сообщил специальный представитель президента России по... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:01

2021-09-03T11:01

2021-09-03T12:21

общество

владивосток

сергей иванов (политик)

дальневосточный федеральный университет

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

хорошие новости

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584613114_0:23:3077:1753_1920x0_80_0_0_987369110a7b0ffe50d8167002d07b0c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Двадцать три амурских тигра появились в национальном парке "Земля леопарда" за последние несколько лет, сообщил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов."За последние несколько лет в нацпарк "Земля леопарда" подтянулось 23 амурских тигра. Тигры не дураки. Они быстро сообразили, что здесь не стреляют, здесь много дичи, есть что покушать, и прописались в нацпарке", — сказал он журналистам на полях ВЭФ.Он также отметил, что увеличение численности леопардов за несколько лет с 30 до 110 особей, не считая котят, произошло потому, что стали вкладывать деньги, правильно наладили организацию по защите территории национального парка, стали подкармливать копытных."Когда есть корм, есть охрана, есть порядок, природа, в данном случае леопарды, отзываются моментально на это", — подчеркнул Иванов.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/leopard-1748290975.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владивосток, сергей иванов (политик), дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), новости - туризм, туризм