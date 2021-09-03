Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210903/teologiya-1748586523.html
"Чтобы читатель спать не мог": эксперт объяснил, как писать о теологии
"Чтобы читатель спать не мог": эксперт объяснил, как писать о теологии - РИА Новости, 03.09.2021
"Чтобы читатель спать не мог": эксперт объяснил, как писать о теологии
Мастер-класс "Статья на непонятную тему, которую прочтут все: как написать", посвященный проблеме взаимопонимания аудитории и журналиста, а также технологии... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:28
2021-09-03T16:29
религия
общество
московский государственный лингвистический университет
социальный навигатор
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748522315_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_302892ffb6b4e0fd1bbe4654bc9739eb.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мастер-класс "Статья на непонятную тему, которую прочтут все: как написать", посвященный проблеме взаимопонимания аудитории и журналиста, а также технологии создания простых текстов о сложных религиозных сюжетах, состоялся в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Нелегкая просветительская миссия, возложенная на теологию сегодня, по мнению участников дискуссии, обязывает и теологов, и популяризаторов проявить особое внимание к поиску и укреплению контакта со своей аудиторией. Понять читателя и его интересы, обратиться к нему грамотно – первоочередная задача просветителя."Именно теолог, может быть, больше, чем другие, может помочь современному обществу стать лучше, терпимее и добрее. Умение донести свои мысли – важнейший шаг в становлении современного профессионала и мыслителя, в том числе, конечно же, теолога", – подчеркнула ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Краева.Представления современного человека о религиозной жизни, как отметили эксперты, зачастую полны мифов и очень далеки от норм, действительно принятых в той или иной духовной традиции. Именно поэтому живое и понятное изложение теологического знания играет важнейшую роль как в укреплении нравственных ориентиров общества в целом, так и в развитии конфессиональных сообществ."Мы передаем аудитории свои эмоции, свой заряд. Если тема неинтересна самому автору, то материал будет скучным для всех. На мой взгляд, цель современной журналистики – написать так, чтобы читатель спать не мог", – заявил заместитель начальника отдела "Общество и силовые структуры" редакции ria.ru, руководитель раздела "Религия" сайта РИА Новости Антон Скрипунов.Как минимум 50 процентов успеха материала зависит от удачного заголовка, объяснил эксперт.Уважительно привлечь внимание читателя, "зацепить" его эмоционально, найти резонанс с его ежедневными проблемами – задачи, которые хороший журналист должен уметь решать с помощью емкого заголовка. Оптимальная длина названия любого материала не должна превышать 5-7 слов, подчеркнул эксперт.Чтобы аудитория осталась довольна прочитанной историей и приобрела лояльность к автору и СМИ, недостаточно писать легко и соблюдать логику изложения, считают участники семинара. Не менее важно уметь погрузить читателя в атмосферу тех событий, которым посвящен материал, – особенно это касается исторических тем и репортажей о жизни религии.Ключевые условия профессионального успеха для современного журналиста, уверены эксперты, это широкий кругозор и привычка к тщательному поиску и анализу информации, необходимой для создания истории.Встреча стала пятым мероприятием Всероссийского просветительского проекта "Теология как направление информационной политики вуза". В рамках проекта специалисты ведущих отечественных СМИ и эксперты в области теологии проводят семинары, посвященные конфессиональной проблематике в современных медиа. Организаторами проекта выступают МИА "Россия сегодня" и Научно-образовательная теологическая ассоциация.
https://sn.ria.ru/20210903/zhurnalistika-1748539555.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748522315_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a79bbd487d100abd7257588b55a03fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, московский государственный лингвистический университет, социальный навигатор, религия
16:28 03.09.2021 (обновлено: 16:29 03.09.2021)
 

"Чтобы читатель спать не мог": эксперт объяснил, как писать о теологии

© РИА Новости / Владимир ТрефиловУчастники мастер-класса "Статья на непонятную тему, которую прочтут все: как написать" в в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Участники мастер-класса Статья на непонятную тему, которую прочтут все: как написать в в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мастер-класс "Статья на непонятную тему, которую прочтут все: как написать", посвященный проблеме взаимопонимания аудитории и журналиста, а также технологии создания простых текстов о сложных религиозных сюжетах, состоялся в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Нелегкая просветительская миссия, возложенная на теологию сегодня, по мнению участников дискуссии, обязывает и теологов, и популяризаторов проявить особое внимание к поиску и укреплению контакта со своей аудиторией. Понять читателя и его интересы, обратиться к нему грамотно – первоочередная задача просветителя.
"Именно теолог, может быть, больше, чем другие, может помочь современному обществу стать лучше, терпимее и добрее. Умение донести свои мысли – важнейший шаг в становлении современного профессионала и мыслителя, в том числе, конечно же, теолога", – подчеркнула ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Краева.
Представления современного человека о религиозной жизни, как отметили эксперты, зачастую полны мифов и очень далеки от норм, действительно принятых в той или иной духовной традиции. Именно поэтому живое и понятное изложение теологического знания играет важнейшую роль как в укреплении нравственных ориентиров общества в целом, так и в развитии конфессиональных сообществ.
Статья на непонятную тему, которую прочтут все: как написать - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 13:13
Статья на непонятную тему, которую прочтут все: как написать
"Мы передаем аудитории свои эмоции, свой заряд. Если тема неинтересна самому автору, то материал будет скучным для всех. На мой взгляд, цель современной журналистики – написать так, чтобы читатель спать не мог", – заявил заместитель начальника отдела "Общество и силовые структуры" редакции ria.ru, руководитель раздела "Религия" сайта РИА Новости Антон Скрипунов.
Как минимум 50 процентов успеха материала зависит от удачного заголовка, объяснил эксперт.
Уважительно привлечь внимание читателя, "зацепить" его эмоционально, найти резонанс с его ежедневными проблемами – задачи, которые хороший журналист должен уметь решать с помощью емкого заголовка. Оптимальная длина названия любого материала не должна превышать 5-7 слов, подчеркнул эксперт.
Чтобы аудитория осталась довольна прочитанной историей и приобрела лояльность к автору и СМИ, недостаточно писать легко и соблюдать логику изложения, считают участники семинара. Не менее важно уметь погрузить читателя в атмосферу тех событий, которым посвящен материал, – особенно это касается исторических тем и репортажей о жизни религии.
"У читателя должно сложиться впечатление, что автор знает намного больше, чем написал. Не должно быть ощущения, что автор взял все с Википедии – должно быть ощущение, что автор владеет темой настолько, что готов рассказывать еще пять часов", – отметил Антон Скрипунов.
Ключевые условия профессионального успеха для современного журналиста, уверены эксперты, это широкий кругозор и привычка к тщательному поиску и анализу информации, необходимой для создания истории.
Встреча стала пятым мероприятием Всероссийского просветительского проекта "Теология как направление информационной политики вуза". В рамках проекта специалисты ведущих отечественных СМИ и эксперты в области теологии проводят семинары, посвященные конфессиональной проблематике в современных медиа. Организаторами проекта выступают МИА "Россия сегодня" и Научно-образовательная теологическая ассоциация.
 
РелигияОбществоМосковский государственный лингвистический университетСоциальный навигаторРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Украинский паралимпиец вновь отказался фотографироваться с россиянами
06:06Украине предрекли энергетическую катастрофу
06:01Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
Лента новостейМолния