https://ria.ru/20210903/teologiya-1748586523.html

"Чтобы читатель спать не мог": эксперт объяснил, как писать о теологии

"Чтобы читатель спать не мог": эксперт объяснил, как писать о теологии - РИА Новости, 03.09.2021

"Чтобы читатель спать не мог": эксперт объяснил, как писать о теологии

Мастер-класс "Статья на непонятную тему, которую прочтут все: как написать", посвященный проблеме взаимопонимания аудитории и журналиста, а также технологии... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:28

2021-09-03T16:28

2021-09-03T16:29

религия

общество

московский государственный лингвистический университет

социальный навигатор

религия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мастер-класс "Статья на непонятную тему, которую прочтут все: как написать", посвященный проблеме взаимопонимания аудитории и журналиста, а также технологии создания простых текстов о сложных религиозных сюжетах, состоялся в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Нелегкая просветительская миссия, возложенная на теологию сегодня, по мнению участников дискуссии, обязывает и теологов, и популяризаторов проявить особое внимание к поиску и укреплению контакта со своей аудиторией. Понять читателя и его интересы, обратиться к нему грамотно – первоочередная задача просветителя."Именно теолог, может быть, больше, чем другие, может помочь современному обществу стать лучше, терпимее и добрее. Умение донести свои мысли – важнейший шаг в становлении современного профессионала и мыслителя, в том числе, конечно же, теолога", – подчеркнула ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Краева.Представления современного человека о религиозной жизни, как отметили эксперты, зачастую полны мифов и очень далеки от норм, действительно принятых в той или иной духовной традиции. Именно поэтому живое и понятное изложение теологического знания играет важнейшую роль как в укреплении нравственных ориентиров общества в целом, так и в развитии конфессиональных сообществ."Мы передаем аудитории свои эмоции, свой заряд. Если тема неинтересна самому автору, то материал будет скучным для всех. На мой взгляд, цель современной журналистики – написать так, чтобы читатель спать не мог", – заявил заместитель начальника отдела "Общество и силовые структуры" редакции ria.ru, руководитель раздела "Религия" сайта РИА Новости Антон Скрипунов.Как минимум 50 процентов успеха материала зависит от удачного заголовка, объяснил эксперт.Уважительно привлечь внимание читателя, "зацепить" его эмоционально, найти резонанс с его ежедневными проблемами – задачи, которые хороший журналист должен уметь решать с помощью емкого заголовка. Оптимальная длина названия любого материала не должна превышать 5-7 слов, подчеркнул эксперт.Чтобы аудитория осталась довольна прочитанной историей и приобрела лояльность к автору и СМИ, недостаточно писать легко и соблюдать логику изложения, считают участники семинара. Не менее важно уметь погрузить читателя в атмосферу тех событий, которым посвящен материал, – особенно это касается исторических тем и репортажей о жизни религии.Ключевые условия профессионального успеха для современного журналиста, уверены эксперты, это широкий кругозор и привычка к тщательному поиску и анализу информации, необходимой для создания истории.Встреча стала пятым мероприятием Всероссийского просветительского проекта "Теология как направление информационной политики вуза". В рамках проекта специалисты ведущих отечественных СМИ и эксперты в области теологии проводят семинары, посвященные конфессиональной проблематике в современных медиа. Организаторами проекта выступают МИА "Россия сегодня" и Научно-образовательная теологическая ассоциация.

https://sn.ria.ru/20210903/zhurnalistika-1748539555.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московский государственный лингвистический университет, социальный навигатор, религия