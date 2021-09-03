https://ria.ru/20210903/telemeditsina-1748573935.html

"Ингосстрах": число обращений по телемедицине выросло более чем в два раза

"Ингосстрах": число обращений по телемедицине выросло более чем в два раза - РИА Новости, 03.09.2021

"Ингосстрах": число обращений по телемедицине выросло более чем в два раза

В I полугодии 2021 года количество заключенных договоров по телемедицине увеличилось на 174% по сравнению с I полугодием 2020 года, сообщает "Ингосстрах". РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:30

2021-09-03T15:30

2021-09-03T16:03

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В I полугодии 2021 года количество заключенных договоров по телемедицине увеличилось на 174% по сравнению с I полугодием 2020 года, сообщает "Ингосстрах"."Ингосстрах" также фиксирует продолжение роста количества обращений по данному направлению.В январе-июне 2021 года количество обращений по продукту "Телемед Бизнес" увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом количество обращений к педиатру возросло более чем в 3 раза. Востребованность консультаций педиатра традиционно увеличивается в преддверии 1 сентября и нового учебного года.Согласно статистике "Ингосстраха", в 2021 году наибольшей популярностью также пользовались телемедицинские консультации таких профильных специалистов как гастроэнтеролог (9,35% всех обращений), невролог (7,71%), эндокринолог (6,56%) и гинеколог (6,36%)."С каждым годом мы фиксируем всё большую востребованность телемедицинских услуг среди населения нашей страны. В этом году отметили еще и кратно возросшую популярность консультаций педиатра, особенно перед началом учебного года. Несмотря на то, что в России все еще существуют некоторые законодательные ограничения по включению услуги дистанционного приема врачей в полис ОМС, преимущества телемедицины сложно игнорировать: когда человек общается со специалистом онлайн, он экономит время и силы, получает возможность тщательнее следить за своим здоровьем. Это удобно не только для жителей мегаполисов, но и для пациентов из небольших поселков. Несомненно, рынок телемедицинских услуг будет продолжать активно развиваться, а "Ингосстрах" совершенствовать свой продукт, предлагающий такую возможность", – комментирует заместитель генерального директора "Ингосстраха" по ДМС Дмитрий Попов, слова которого приводятся в сообщении.СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

https://ria.ru/20210421/ingosstrakh-1729347810.html

https://ria.ru/20210615/ingosstrakh-1737125927.html

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