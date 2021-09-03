https://ria.ru/20210903/svinina-1748474018.html
Путин рассказал о проблеме экспорта российской свинины
Путин рассказал о проблеме экспорта российской свинины - РИА Новости, 03.09.2021
Путин рассказал о проблеме экспорта российской свинины
Президент России Владимир Путин рассказал, что лично обсуждает с иностранными коллегами возможность открытия рынка экспорта российской свинины. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:25
2021-09-03T08:25
2021-09-03T08:25
экономика
владимир путин
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что лично обсуждает с иностранными коллегами возможность открытия рынка экспорта российской свинины."Что касается свинины, то вы знаете, мы постоянно этим занимается … Вы знаете, что я лично этим занимаюсь постоянно на встречах даже самого высокого уровня. Мы все время об этом говорим и будем делать это дальше", - сказал он на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума.При этом он добавил, что внутри России также существуют проблемы по этому вопросу, в том числе регионального характера, и их надо решать.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210812/myaso-1745414494.html
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экономика, владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Путин рассказал о проблеме экспорта российской свинины
Президент Путин: мы постоянно занимаемся вопросом экспорта свинины