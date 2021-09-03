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Группа РЭЦ поможет Kronospan со строительством новых заводов
Группа РЭЦ поможет Kronospan со строительством новых заводов - РИА Новости, 03.09.2021
Группа РЭЦ поможет Kronospan со строительством новых заводов
Новый завод Kronospan ("Кроношпан") по производству древесноволокнистых плит, которые используются при производстве мебели и ламината, сможет получить поддержку РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:18
2021-09-03T16:19
экономика
kronospan
дальний восток
восточный экономический форум (вэф)
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
вэб.рф (вэб)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Новый завод Kronospan ("Кроношпан") по производству древесноволокнистых плит, которые используются при производстве мебели и ламината, сможет получить поддержку Российского экспортного центра, сообщантся на сайте РЭЦ. РЭЦ (Входит в ВЭБ.РФ) рассматривает возможность страхования кредита на создание экспортно-ориентированного предприятия стоимостью 17,54 млрд руб.Страхование кредита на создание нового завода "Кроношпан" в Калужской области, а также страхование и финансирование экспортных поставок компании стали главной темой обсуждения на встрече вице-президента АО "РЭЦ" Максима Кобина и генерального директора "Кроношпан" Ардашера Курбаншо на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Планируется, что ООО "Кроношпан Калуга" будет производить не менее 500 тыс. кубометров МДФ-плит в год, и не менее 50% из них отправлять на экспорт, также компания рассчитывает на получение статуса "приоритетного проекта в области освоения лесов"Кроме того, в рамках встречи участники обсудили еще один инвестиционный проект. Так, Группа компаний Kronospan рассматривает возможность строительства завода по производству древесных плит из низкосортной древесины на одной из территорий опережающего развития Дальнего Востока. Предполагается, что масштабный проект позволит расширить присутствием компании на рынках АТР в связи с удобным месторасположением будущего завода. Группа РЭЦ также рассматривает участия в проекте за счет страхования кредита для строительства экспортно-ориентированного предприятия на Дальнем Востоке.
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экономика, kronospan, дальний восток, восточный экономический форум (вэф), российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), восточный экономический форум — 2021 (вэф)
16:18 03.09.2021 (обновлено: 16:19 03.09.2021)
 

Группа РЭЦ поможет Kronospan со строительством новых заводов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВице-президент АО "ЭКСАР" Максим Кобин
Вице-президент АО ЭКСАР Максим Кобин - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Новый завод Kronospan ("Кроношпан") по производству древесноволокнистых плит, которые используются при производстве мебели и ламината, сможет получить поддержку Российского экспортного центра, сообщантся на сайте РЭЦ. РЭЦ (Входит в ВЭБ.РФ) рассматривает возможность страхования кредита на создание экспортно-ориентированного предприятия стоимостью 17,54 млрд руб.
Страхование кредита на создание нового завода "Кроношпан" в Калужской области, а также страхование и финансирование экспортных поставок компании стали главной темой обсуждения на встрече вице-президента АО "РЭЦ" Максима Кобина и генерального директора "Кроношпан" Ардашера Курбаншо на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Планируется, что ООО "Кроношпан Калуга" будет производить не менее 500 тыс. кубометров МДФ-плит в год, и не менее 50% из них отправлять на экспорт, также компания рассчитывает на получение статуса "приоритетного проекта в области освоения лесов"
"Группа РЭЦ активно поддерживает лесопромышленные компании-экспортеры, которые занимаются несырьевым экспортом. Компания "Кроношпан" давно является надежным партнером на рынке, и создание нового производства, которое позволит нарастить объемы производства, полностью отвечает нашим задачам: помочь действующим экспортерам наращивать и диверсифицировать свой бизнес в России", — отметил вице-президент АО "РЭЦ" Максим Кобин.
Кроме того, в рамках встречи участники обсудили еще один инвестиционный проект. Так, Группа компаний Kronospan рассматривает возможность строительства завода по производству древесных плит из низкосортной древесины на одной из территорий опережающего развития Дальнего Востока. Предполагается, что масштабный проект позволит расширить присутствием компании на рынках АТР в связи с удобным месторасположением будущего завода. Группа РЭЦ также рассматривает участия в проекте за счет страхования кредита для строительства экспортно-ориентированного предприятия на Дальнем Востоке.
Вице-президент АО Российский экспортный центр Максим Кобин - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 15:31
РЭЦ поможет Владивостоку стать центром международного медицинского туризма
 
ЭкономикаKronospanДальний ВостокВосточный экономический форум (ВЭФ)Российский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"ВЭБ.РФ (ВЭБ)Российский экспортный центр (РЭЦ)Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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