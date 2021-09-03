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ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии - РИА Новости, 03.09.2021
ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
АЭС малой мощности построят в Якутии при поддержке ВЭБ.РФ, говорится в пресс-релизе "Росатома", поступившем в РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T06:28
2021-09-03T06:28
экономика
владивосток
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. АЭС малой мощности построят в Якутии при поддержке ВЭБ.РФ, говорится в пресс-релизе "Росатома", поступившем в РИА Новости.Соответствующее соглашение о реализации проекта безуглеродной атомной генерации между госкорпорацией "Росатом", Минвостокразвития России и Республикой Саха (Якутия) подписано в рамках Восточного экономического форума."В рамках подписанного соглашения стороны рассмотрят возможность использования концессионной модели (при поддержке дочернего общества ВЭБ.РФ АО "ВЭБ Инфраструктура") для реализации проекта сооружения атомной станции малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н в Якутии", - говорится в пресс-релизе.Для строительства будет использован механизм "Дальневосточной концессии".В сообщении поясняется, что строительство станции позволит преодолеть основные инфраструктурные ограничения запуска перспективных коммерческих проектов на территории Северо-Якутской арктической зоны и обеспечит стабильность энергоснабжения и цен на электрическую энергию.Электрическая мощность станции составит не менее 55 МВт, срок службы незаменяемого оборудования – до 60 лет.В настоящее время по проекту сооружения станции завершается подготовка к прохождению главной экологической экспертизы, завершены инженерные изыскания, проведены общественные слушания. Первое соглашение о создании станции было прописано в 2018 году.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:28 03.09.2021
 
ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии

ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС с реакторной установкой РИТМ-200Н в Якутии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПавильон "Якутия" на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума
Павильон Якутия на выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. АЭС малой мощности построят в Якутии при поддержке ВЭБ.РФ, говорится в пресс-релизе "Росатома", поступившем в РИА Новости.
Соответствующее соглашение о реализации проекта безуглеродной атомной генерации между госкорпорацией "Росатом", Минвостокразвития России и Республикой Саха (Якутия) подписано в рамках Восточного экономического форума.
"В рамках подписанного соглашения стороны рассмотрят возможность использования концессионной модели (при поддержке дочернего общества ВЭБ.РФ АО "ВЭБ Инфраструктура") для реализации проекта сооружения атомной станции малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н в Якутии", - говорится в пресс-релизе.
Для строительства будет использован механизм "Дальневосточной концессии".
В сообщении поясняется, что строительство станции позволит преодолеть основные инфраструктурные ограничения запуска перспективных коммерческих проектов на территории Северо-Якутской арктической зоны и обеспечит стабильность энергоснабжения и цен на электрическую энергию.
Электрическая мощность станции составит не менее 55 МВт, срок службы незаменяемого оборудования – до 60 лет.
В настоящее время по проекту сооружения станции завершается подготовка к прохождению главной экологической экспертизы, завершены инженерные изыскания, проведены общественные слушания. Первое соглашение о создании станции было прописано в 2018 году.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаВладивостокГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дальневосточный федеральный университетДальний ВостокРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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