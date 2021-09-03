https://ria.ru/20210903/sotrudnichestvo-1748523071.html

ВЭБ вложит два млрд рублей в строительство канатной дороги между РФ и КНР

ВЭБ вложит два млрд рублей в строительство канатной дороги между РФ и КНР - РИА Новости, 03.09.2021

ВЭБ вложит два млрд рублей в строительство канатной дороги между РФ и КНР

ВЭБ.РФ и проектная компания "ЗЭД Девелопмент" (входит в группу компаний "Регион") подписали в ходе ВЭФ-2021 соглашение о сотрудничестве по строительству... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:17

2021-09-03T12:17

2021-09-03T12:17

россия-китай: главное

китай

гк "регионы"

вэб.рф (вэб)

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 3 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". ВЭБ.РФ и проектная компания "ЗЭД Девелопмент" (входит в группу компаний "Регион") подписали в ходе ВЭФ-2021 соглашение о сотрудничестве по строительству канатной дороги через Амур на участке российско-китайской государственной границы между городами Благовещенск и Хэйхэ, говорится в пресс-релизе института развития."Проект предполагает строительство трансграничной пассажирской канатной дороги с пассажирским терминалом и торговыми площадями. Объем инвестиций ВЭБ.РФ составит 2 миллиарда рублей", - сказано в материале.Подписи под документом поставили заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Артем Довлатов и вице-президент ГК "Регион" Валерия Репкова.Путь по канатной дороге из России в Китай должен занимать три минуты, рассказал Довлатов. "В первый год запуска общий пассажиропоток по прогнозным оценкам составит до 1,1 миллиона человек. Проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, начаты строительные работы, заключены договоры аренды земельных участков, договоры генподряда и договоры поставки оборудования"добавил он.Застройщиком с российской стороны выступает проектная компания ООО "ЗЭД Девелопмент", с китайской - компания "Цзиньлунган". Проект реализуется на паритетных началах в рамках межправительственного соглашения между Россией и Китаем, подписанного в сентябре 2015 года.

https://ria.ru/20210820/kitay-1746508621.html

китай

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китай, гк "регионы", вэб.рф (вэб), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)