https://ria.ru/20210903/sotrudnichestvo-1748511665.html

ВТБ Private Banking договорился с Фондом Росконгресс о сотрудничестве

ВТБ Private Banking договорился с Фондом Росконгресс о сотрудничестве - РИА Новости, 03.09.2021

ВТБ Private Banking договорился с Фондом Росконгресс о сотрудничестве

VIP-клиенты банка ВТБ получат приоритетный доступ на спортивные мероприятия крупнейших экономических форумов и другие спортивные программы Фонда Росконгресс. В... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:41

2021-09-03T11:41

2021-09-03T13:14

новости компаний - экономика

втб

восточный экономический форум (вэф)

фонд "росконгресс"

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. VIP-клиенты банка ВТБ получат приоритетный доступ на спортивные мероприятия крупнейших экономических форумов и другие спортивные программы Фонда Росконгресс. В свою очередь, для членов Roscongress Sport Club станут доступны привилегии партнеров и мероприятия ВТБ Private Banking. Это предусматривает соглашение, подписанное в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба ВТБ.По словам председателя правления, директора фонда "Росконгресс" Александра Стуглева, спорт является универсальной средой, объединяющей лидеров политики, бизнеса и других сфер.

https://ria.ru/20210603/ekonomika-1735377813.html

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2021

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новости компаний - экономика, втб, восточный экономический форум (вэф), фонд "росконгресс", восточный экономический форум — 2021 (вэф)