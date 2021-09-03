11:41 03.09.2021 (обновлено: 13:14 03.09.2021)
ВТБ Private Banking договорился с Фондом Росконгресс о сотрудничестве
© Фото : пресс-служба РосконгрессаДиректор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер во время подписания соглашения
© Фото : пресс-служба Росконгресса
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. VIP-клиенты банка ВТБ получат приоритетный доступ на спортивные мероприятия крупнейших экономических форумов и другие спортивные программы Фонда Росконгресс. В свою очередь, для членов Roscongress Sport Club станут доступны привилегии партнеров и мероприятия ВТБ Private Banking. Это предусматривает соглашение, подписанное в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба ВТБ.
"Private banking сегодня – уже не просто банковское обслуживание и предоставление финансовых услуг. Это также формирование новых возможностей, lifestyle-решений, нефинансовых сервисов, интересных клиентам и их семьям. Совместно с ведущей конгрессно-выставочной площадкой мы будем помогать нашим клиентам получать новый опыт, узнавать интересных людей, поддерживать активный образ жизни и расширять горизонты своих интересов", - сказал старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер, поставивший подпись под соглашением.
По словам председателя правления, директора фонда "Росконгресс" Александра Стуглева, спорт является универсальной средой, объединяющей лидеров политики, бизнеса и других сфер.
"Спортивные программы Фонда Росконгресс стали востребованной площадкой как для неформальных коммуникаций, так и для продвижения компаний, территорий и проектов. Уверен, что данное сотрудничество откроет новые сервисы и возможности для участников экономических форумов и клиентов ВТБ Private Banking", - отметил Стуглев.