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ВТБ Private Banking договорился с Фондом Росконгресс о сотрудничестве
ВТБ Private Banking договорился с Фондом Росконгресс о сотрудничестве - РИА Новости, 03.09.2021
ВТБ Private Banking договорился с Фондом Росконгресс о сотрудничестве
VIP-клиенты банка ВТБ получат приоритетный доступ на спортивные мероприятия крупнейших экономических форумов и другие спортивные программы Фонда Росконгресс. В... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:41
2021-09-03T13:14
новости компаний - экономика
втб
восточный экономический форум (вэф)
фонд "росконгресс"
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. VIP-клиенты банка ВТБ получат приоритетный доступ на спортивные мероприятия крупнейших экономических форумов и другие спортивные программы Фонда Росконгресс. В свою очередь, для членов Roscongress Sport Club станут доступны привилегии партнеров и мероприятия ВТБ Private Banking. Это предусматривает соглашение, подписанное в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба ВТБ.По словам председателя правления, директора фонда "Росконгресс" Александра Стуглева, спорт является универсальной средой, объединяющей лидеров политики, бизнеса и других сфер.
https://ria.ru/20210603/ekonomika-1735377813.html
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новости компаний - экономика, втб, восточный экономический форум (вэф), фонд "росконгресс", восточный экономический форум — 2021 (вэф)
11:41 03.09.2021 (обновлено: 13:14 03.09.2021)
 

ВТБ Private Banking договорился с Фондом Росконгресс о сотрудничестве

© Фото : пресс-служба РосконгрессаДиректор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер во время подписания соглашения
Директор фонда Росконгресс Александр Стуглев и руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : пресс-служба Росконгресса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. VIP-клиенты банка ВТБ получат приоритетный доступ на спортивные мероприятия крупнейших экономических форумов и другие спортивные программы Фонда Росконгресс. В свою очередь, для членов Roscongress Sport Club станут доступны привилегии партнеров и мероприятия ВТБ Private Banking. Это предусматривает соглашение, подписанное в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба ВТБ.
"Private banking сегодня – уже не просто банковское обслуживание и предоставление финансовых услуг. Это также формирование новых возможностей, lifestyle-решений, нефинансовых сервисов, интересных клиентам и их семьям. Совместно с ведущей конгрессно-выставочной площадкой мы будем помогать нашим клиентам получать новый опыт, узнавать интересных людей, поддерживать активный образ жизни и расширять горизонты своих интересов", - сказал старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер, поставивший подпись под соглашением.
По словам председателя правления, директора фонда "Росконгресс" Александра Стуглева, спорт является универсальной средой, объединяющей лидеров политики, бизнеса и других сфер.
"Спортивные программы Фонда Росконгресс стали востребованной площадкой как для неформальных коммуникаций, так и для продвижения компаний, территорий и проектов. Уверен, что данное сотрудничество откроет новые сервисы и возможности для участников экономических форумов и клиентов ВТБ Private Banking", - отметил Стуглев.
Private Banking ВТБ получил премию SPEAR’S как Легендарная команда - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 10:55
ВТБ Private Banking: креативные индустрии могут стать основой экономики
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБВосточный экономический форум (ВЭФ)Фонд "Росконгресс"Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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