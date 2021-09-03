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В Японии оценили перспективы сотрудничества с Россией по Севморпути
В Японии оценили перспективы сотрудничества с Россией по Севморпути - РИА Новости, 03.09.2021
В Японии оценили перспективы сотрудничества с Россией по Севморпути
Между Японией и Россией существуют перспективы для сотрудничества по развитию Северного морского пути (СМП), считает председатель Японской ассоциация по... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T03:48
2021-09-03T03:48
экономика
япония
северный морской путь
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Между Японией и Россией существуют перспективы для сотрудничества по развитию Северного морского пути (СМП), считает председатель Японской ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Масами Иидзима.По его словам, известно, что у северного полярного круга имеются большие запасы неосвоенных ресурсов, а многие специалисты отмечают, то полярный круг является своеобразным рубежом XXI века."Участие и японских, и российских компаний активно продвигается в этой сфере. Кроме того, для освоения арктических ресурсов необходимо разработать логистические маршруты, по которым добытые там ресурсы будут доставляться на рынки сбыта. В этом смысле ожидается, что сотрудничество между Россией и Японией будет продвигаться в таком направлении, как развитие Северного морского пути и строительстве перевалочных баз на Камчатке и в Мурманске. Конечно, освоение Арктики также требует внимания к окружающей среде. Я считаю, что есть разные возможности для сотрудничества между Японией и Россией есть в этой сфере", - сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Президент РФ Владимир Путин в середине апреля сообщил, что обсуждается вопрос, чтобы сделать движение по СМП круглогодичным. Ранее глава Минвостока Алексей Чекунков утверждал, что организация круглогодичных перевозок по Севморпути позволит ему конкурировать с Суэцким каналом, а также привлечь транспортные потоки из Малаккского пролива. Министерство транспорта РФ ставит своей целью к 2030 году ввести круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, отмечал глава ведомства Виталий Савельев.Первый этап развития СМП предусматривает грузопоток на уровне 80 миллионов тонн до 2024 года, 110 миллионов тонн к 2030 году. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2020 году вырос до 33 миллионов тонн против 31,5 миллиона тонн годом ранее.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, япония, северный морской путь, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
03:48 03.09.2021
 
В Японии оценили перспективы сотрудничества с Россией по Севморпути

Председатель РОТОБО Иидзима: Россия и Япония могут сотрудничать по Севморпути

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Между Японией и Россией существуют перспективы для сотрудничества по развитию Северного морского пути (СМП), считает председатель Японской ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Масами Иидзима.
По его словам, известно, что у северного полярного круга имеются большие запасы неосвоенных ресурсов, а многие специалисты отмечают, то полярный круг является своеобразным рубежом XXI века.
"Участие и японских, и российских компаний активно продвигается в этой сфере. Кроме того, для освоения арктических ресурсов необходимо разработать логистические маршруты, по которым добытые там ресурсы будут доставляться на рынки сбыта. В этом смысле ожидается, что сотрудничество между Россией и Японией будет продвигаться в таком направлении, как развитие Северного морского пути и строительстве перевалочных баз на Камчатке и в Мурманске. Конечно, освоение Арктики также требует внимания к окружающей среде. Я считаю, что есть разные возможности для сотрудничества между Японией и Россией есть в этой сфере", - сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Президент РФ Владимир Путин в середине апреля сообщил, что обсуждается вопрос, чтобы сделать движение по СМП круглогодичным. Ранее глава Минвостока Алексей Чекунков утверждал, что организация круглогодичных перевозок по Севморпути позволит ему конкурировать с Суэцким каналом, а также привлечь транспортные потоки из Малаккского пролива. Министерство транспорта РФ ставит своей целью к 2030 году ввести круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, отмечал глава ведомства Виталий Савельев.
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 14:14
Посол Японии оценил важность Северного морского пути для Токио
Первый этап развития СМП предусматривает грузопоток на уровне 80 миллионов тонн до 2024 года, 110 миллионов тонн к 2030 году. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2020 году вырос до 33 миллионов тонн против 31,5 миллиона тонн годом ранее.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаЯпонияСеверный морской путьРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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