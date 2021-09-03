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В Японии оценили перспективы сотрудничества с Россией по Севморпути
В Японии оценили перспективы сотрудничества с Россией по Севморпути - РИА Новости, 03.09.2021
В Японии оценили перспективы сотрудничества с Россией по Севморпути
Между Японией и Россией существуют перспективы для сотрудничества по развитию Северного морского пути (СМП), считает председатель Японской ассоциация по... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T03:48
2021-09-03T03:48
2021-09-03T03:48
экономика
япония
северный морской путь
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Между Японией и Россией существуют перспективы для сотрудничества по развитию Северного морского пути (СМП), считает председатель Японской ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Масами Иидзима.По его словам, известно, что у северного полярного круга имеются большие запасы неосвоенных ресурсов, а многие специалисты отмечают, то полярный круг является своеобразным рубежом XXI века."Участие и японских, и российских компаний активно продвигается в этой сфере. Кроме того, для освоения арктических ресурсов необходимо разработать логистические маршруты, по которым добытые там ресурсы будут доставляться на рынки сбыта. В этом смысле ожидается, что сотрудничество между Россией и Японией будет продвигаться в таком направлении, как развитие Северного морского пути и строительстве перевалочных баз на Камчатке и в Мурманске. Конечно, освоение Арктики также требует внимания к окружающей среде. Я считаю, что есть разные возможности для сотрудничества между Японией и Россией есть в этой сфере", - сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Президент РФ Владимир Путин в середине апреля сообщил, что обсуждается вопрос, чтобы сделать движение по СМП круглогодичным. Ранее глава Минвостока Алексей Чекунков утверждал, что организация круглогодичных перевозок по Севморпути позволит ему конкурировать с Суэцким каналом, а также привлечь транспортные потоки из Малаккского пролива. Министерство транспорта РФ ставит своей целью к 2030 году ввести круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, отмечал глава ведомства Виталий Савельев.Первый этап развития СМП предусматривает грузопоток на уровне 80 миллионов тонн до 2024 года, 110 миллионов тонн к 2030 году. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2020 году вырос до 33 миллионов тонн против 31,5 миллиона тонн годом ранее.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, япония, северный морской путь, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
В Японии оценили перспективы сотрудничества с Россией по Севморпути
Председатель РОТОБО Иидзима: Россия и Япония могут сотрудничать по Севморпути
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости.
Между Японией
и Россией
существуют перспективы для сотрудничества по развитию Северного морского пути (СМП), считает председатель Японской ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Масами Иидзима.
По его словам, известно, что у северного полярного круга имеются большие запасы неосвоенных ресурсов, а многие специалисты отмечают, то полярный круг является своеобразным рубежом XXI века.
"Участие и японских, и российских компаний активно продвигается в этой сфере. Кроме того, для освоения арктических ресурсов необходимо разработать логистические маршруты, по которым добытые там ресурсы будут доставляться на рынки сбыта. В этом смысле ожидается, что сотрудничество между Россией и Японией будет продвигаться в таком направлении, как развитие Северного морского пути и строительстве перевалочных баз на Камчатке и в Мурманске. Конечно, освоение Арктики
также требует внимания к окружающей среде. Я считаю, что есть разные возможности для сотрудничества между Японией и Россией есть в этой сфере", - сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)
.
Президент РФ Владимир Путин в середине апреля сообщил, что обсуждается вопрос, чтобы сделать движение по СМП круглогодичным. Ранее глава Минвостока Алексей Чекунков утверждал, что организация круглогодичных перевозок по Севморпути позволит ему конкурировать с Суэцким каналом, а также привлечь транспортные потоки из Малаккского пролива. Министерство транспорта РФ ставит своей целью к 2030 году ввести круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, отмечал глава ведомства Виталий Савельев.
Первый этап развития СМП предусматривает грузопоток на уровне 80 миллионов тонн до 2024 года, 110 миллионов тонн к 2030 году. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2020 году вырос до 33 миллионов тонн против 31,5 миллиона тонн годом ранее.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.