Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов

"В результате нападения прошлой ночью восемь тысяч талибов вместе с 350 внедорожниками после четырехчасового столкновения были отброшены и попали в засаду. Они понесли серьезные потери. 450 террористов были ликвидированы, 130 человек захвачены", - написал Дашти в Twitter.