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Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов - РИА Новости, 03.09.2021
Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
Представитель сил сопротивления Фахим Дашти заявил о ликвидации по меньшей мере 450 и захвате 130 боевиков движения "Талибан"*. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:20
2021-09-03T14:20
2021-09-03T14:26
в мире
захват власти в афганистане талибами
талибан
афганистан
баглан
бадахшан
каписа
панджшер (провинция)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Представитель сил сопротивления Фахим Дашти заявил о ликвидации по меньшей мере 450 и захвате 130 боевиков движения "Талибан"*.Он также заявил, что силы сопротивления приближаются к провинциям Бадахшан, Каписа и Баглан.* Террористическая организация, запрещенная в России
афганистан
баглан
бадахшан
каписа
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в мире, талибан, афганистан, баглан, бадахшан, каписа, панджшер (провинция)
14:20 03.09.2021 (обновлено: 14:26 03.09.2021)
Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
Представитель сил сопротивления в Панджшере Дашти: 450 талибов убито, 130 захвачены в плен