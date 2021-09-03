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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210903/soprotivlenie-1748557843.html
Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов - РИА Новости, 03.09.2021
Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
Представитель сил сопротивления Фахим Дашти заявил о ликвидации по меньшей мере 450 и захвате 130 боевиков движения "Талибан"*. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:20
2021-09-03T14:26
в мире
захват власти в афганистане талибами
талибан
афганистан
баглан
бадахшан
каписа
панджшер (провинция)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Представитель сил сопротивления Фахим Дашти заявил о ликвидации по меньшей мере 450 и захвате 130 боевиков движения "Талибан"*.Он также заявил, что силы сопротивления приближаются к провинциям Бадахшан, Каписа и Баглан.* Террористическая организация, запрещенная в России
афганистан
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в мире, талибан, афганистан, баглан, бадахшан, каписа, панджшер (провинция)
14:20 03.09.2021 (обновлено: 14:26 03.09.2021)
 
Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов

Представитель сил сопротивления в Панджшере Дашти: 450 талибов убито, 130 захвачены в плен

© AP Photo / Jalaluddin SekandarСилы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Представитель сил сопротивления Фахим Дашти заявил о ликвидации по меньшей мере 450 и захвате 130 боевиков движения "Талибан"*.

"В результате нападения прошлой ночью восемь тысяч талибов вместе с 350 внедорожниками после четырехчасового столкновения были отброшены и попали в засаду. Они понесли серьезные потери. 450 террористов были ликвидированы, 130 человек захвачены", - написал Дашти в Twitter.

Он также заявил, что силы сопротивления приближаются к провинциям Бадахшан, Каписа и Баглан.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанБагланБадахшанКаписаПанджшер (провинция)
 
 
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