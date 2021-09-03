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Сахалин планирует заключить соглашения на 100 миллиардов рублей на ВЭФ
Сахалин планирует заключить соглашения на 100 миллиардов рублей на ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2021
Сахалин планирует заключить соглашения на 100 миллиардов рублей на ВЭФ
Сахалинская область планирует заключить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашения на 100 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:58
2021-09-03T07:58
экономика
сахалинская область
валерий лимаренко
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Сахалинская область планирует заключить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашения на 100 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости в пятницу губернатор Валерий Лимаренко.В планы правительства входит заключить соглашение по строительству цементного завода мощностью до 700 тысяч тонн в год, по созданию парка лесопереработки в Тымовском районе, который будет выпускать CLT панели — новый экологически чистый стройматериал, и созданию индустриально-строительного парка "Корсаковский".Еще один важный, по мнению губернатора, меморандум — о запуске водородных поездов. Использование этого вида топлива позволит значительно продвинуться в решении проблемы загрязнения атмосферы и способствует снижению выброса парниковых газов, считает глава региона.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, сахалинская область, валерий лимаренко, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:58 03.09.2021
 
Сахалин планирует заключить соглашения на 100 миллиардов рублей на ВЭФ

Губернатор Лимаренко: Сахалинская область подпишет соглашения на 100 миллиардов рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип Восточного экономического форума
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Сахалинская область планирует заключить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашения на 100 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости в пятницу губернатор Валерий Лимаренко.

"ВЭФ — точка притяжения всех ключевых инвесторов, где обсуждаются различные проекты и принимаются важные решения. На полях форума мы планируем подписать соглашения на сумму свыше 100 миллиардов рублей. Они касаются новой энергетики, развития транспортной инфраструктуры, строительной индустрии, туризма, медицины, цифровизации", — сказал глава региона на полях Восточного экономического форума.

В планы правительства входит заключить соглашение по строительству цементного завода мощностью до 700 тысяч тонн в год, по созданию парка лесопереработки в Тымовском районе, который будет выпускать CLT панели — новый экологически чистый стройматериал, и созданию индустриально-строительного парка "Корсаковский".

"Одно из соглашений подразумевает создание на базе морского порта Корсаков логистического распределительного центра — рыбного порта с годовым оборотом рыбопродукции до 1 миллиона тонн в год. Объем частных инвестиций на первом этапе предварительно составит свыше 7 миллиардов рублей. Будет создано 500 новых рабочих мест", — сказал Лимаренко.

Еще один важный, по мнению губернатора, меморандум — о запуске водородных поездов. Использование этого вида топлива позволит значительно продвинуться в решении проблемы загрязнения атмосферы и способствует снижению выброса парниковых газов, считает глава региона.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаСахалинская областьВалерий ЛимаренкоДальневосточный федеральный университетДальний ВостокВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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