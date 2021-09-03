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Сахалин планирует заключить соглашения на 100 миллиардов рублей на ВЭФ

Сахалин планирует заключить соглашения на 100 миллиардов рублей на ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2021

Сахалин планирует заключить соглашения на 100 миллиардов рублей на ВЭФ

Сахалинская область планирует заключить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашения на 100 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T07:58

2021-09-03T07:58

2021-09-03T07:58

экономика

сахалинская область

валерий лимаренко

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Сахалинская область планирует заключить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашения на 100 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости в пятницу губернатор Валерий Лимаренко.В планы правительства входит заключить соглашение по строительству цементного завода мощностью до 700 тысяч тонн в год, по созданию парка лесопереработки в Тымовском районе, который будет выпускать CLT панели — новый экологически чистый стройматериал, и созданию индустриально-строительного парка "Корсаковский".Еще один важный, по мнению губернатора, меморандум — о запуске водородных поездов. Использование этого вида топлива позволит значительно продвинуться в решении проблемы загрязнения атмосферы и способствует снижению выброса парниковых газов, считает глава региона.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

сахалинская область

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сахалинская область, валерий лимаренко, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)