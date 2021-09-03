Сахалин планирует заключить соглашения на 100 миллиардов рублей на ВЭФ
Губернатор Лимаренко: Сахалинская область подпишет соглашения на 100 миллиардов рублей
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Сахалинская область планирует заключить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашения на 100 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости в пятницу губернатор Валерий Лимаренко.
"ВЭФ — точка притяжения всех ключевых инвесторов, где обсуждаются различные проекты и принимаются важные решения. На полях форума мы планируем подписать соглашения на сумму свыше 100 миллиардов рублей. Они касаются новой энергетики, развития транспортной инфраструктуры, строительной индустрии, туризма, медицины, цифровизации", — сказал глава региона на полях Восточного экономического форума.
В планы правительства входит заключить соглашение по строительству цементного завода мощностью до 700 тысяч тонн в год, по созданию парка лесопереработки в Тымовском районе, который будет выпускать CLT панели — новый экологически чистый стройматериал, и созданию индустриально-строительного парка "Корсаковский".
"Одно из соглашений подразумевает создание на базе морского порта Корсаков логистического распределительного центра — рыбного порта с годовым оборотом рыбопродукции до 1 миллиона тонн в год. Объем частных инвестиций на первом этапе предварительно составит свыше 7 миллиардов рублей. Будет создано 500 новых рабочих мест", — сказал Лимаренко.
Еще один важный, по мнению губернатора, меморандум — о запуске водородных поездов. Использование этого вида топлива позволит значительно продвинуться в решении проблемы загрязнения атмосферы и способствует снижению выброса парниковых газов, считает глава региона.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.