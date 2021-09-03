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Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину (1971)

Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину (1971) - РИА Новости, 03.09.2021

Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину (1971)

Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину было подписано 3 сентября 1971 года в американском секторе Берлина в бывшей резиденции Контрольного совета... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T04:03

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Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину было подписано 3 сентября 1971 года в американском секторе Берлина в бывшей резиденции Контрольного совета послом СССР в Германской Демократической Республике (ГДР) и послами США, Франции и Великобритании в Федеративной Республике Германии (ФРГ). Вступило в силу после подписания 3 июня 1972 года министрами иностранных дел СССР, США, Франции и Великобритании заключительного протокола к соглашению.Договоренность четырех держав была достигнута по одной из самых сложных международных проблем послевоенного периода. После капитуляции во Второй мировой войне (1939-1945) Германия была разделена державами-победительницами на четыре зоны оккупации – советскую, американскую, британскую и французскую. Ее столицу Берлин постигла та же учесть, хотя она находилась в зоне оккупации советских войск. В июне 1945 года правительства СССР, США, Великобритании и Франции взяли на себя верховную власть в стране. Для решения вопросов, касавшихся Германии в целом, был образован Контрольный совет (начал работу 30 августа 1945 года), в который вошли главнокомандующие оккупационными войсками. Державы-победительницы договорились рассматривать Германию как единое экономическое и политическое целое, провести ее демилитаризацию, денацификацию, демократизацию и декартелизацию. Однако союзники, выработав общую позицию по ряду вопросов "германской политики", требовавших безотлагательного решения, по-разному оценивали перспективы развития германского государства. СССР считал, что в Германии должны быть проведены радикальные демократические преобразования, которые исключили бы возможность возрождения германского милитаризма и превращения Германии вновь в источник военной опасности. Западные державы, отказавшись от разрабатывавшихся ими в годы войны планов полной ликвидации промышленного потенциала Германии и разделения ее на ряд мелких зависимых государств, считали, что для демократического переустройства страны достаточно наказания военных преступников и реорганизации германской экономики при сохранении существующих отношений собственности. Преобразования на востоке Германии рассматривались западными державами как крайне опасные в социальном плане и противоречащие их геополитическим интересам. С лета 1946 года в условиях начавшейся "холодной войны" (противостояние двух блоков стран с различными социально-политическими системами во главе с СССР и США) они взяли курс на раскол Германии в расчете сохранить в сфере своего влияния хотя бы ее западную часть. В конце 1946 года США и Англия объединили свои зоны оккупации в так называемую Бизонию. В 1948 году к ним присоединилась французская зона – образовалась Тризония. В 1948 году на совещании в Лондоне правительства США, Англии и Франции решили создать на территории Тризонии отдельное государство. Их решения советской стороной были признаны неправомерными. Следуя линии на разъединение Германии, западные державы приступили к экономическому обособлению Тризонии от советской зоны оккупации. Первым шагом на этом пути стала денежная реформа, начавшаяся в июне 1948 года. В ходе нее была отменена единая для всей Германии валюта. Реформа была распространена и на три западные зоны оккупации Берлина. Такие действия Запада неизбежно вели к наплыву выведенных из обращения в Тризонии старых "рейхсмарок" в Восточную Германию и подрыву экономики советской зоны оккупации. В этих условиях советская военная администрация начала проводить денежную реформу в своей зоне, а чтобы не допустить туда обесцененную денежную массу, она была вынуждена ввести существенные ограничения в области транспорта, связи, торговли и по существу блокировать западные зоны оккупации Берлина. Разразился острейший международный кризис, вокруг которого сразу же была развернута шумная пропагандистская кампания. Под ее прикрытием и завершилась работа по созданию сепаратного западногерманского государства. В сентябре 1949 года на основе Тризонии была образована Федеративная Республика Германия (ФРГ). Это коренным образом изменило ситуацию в стране. Сохранение состояния военной оккупации в восточной части Германии стало невозможным, поэтому там 7 октября 1949 года была создана Германская Демократическая Республика (ГДР).Раскол Германии на два государства привел к разделению Берлина на Западный Берлин (американский, британский и французский секторы) и Восточный Берлин (советский сектор). Восточный Берлин стал столицей ГДР. Западный Берлин получил особый статус и находился под контролем западных оккупационных властей. Таким образом, в Европе сложилась уникальная ситуация, когда единая страна была разделена на два государства, принадлежавшие к противоположным общественно-политическим системам. Раскол Германии привел к серьезному обострению обстановки в Европе и на территории самой Германии. Особенно это проявилось в ситуации вокруг Западного Берлина, который фактически превратился в центр подрывной деятельности (как экономической, так и политической) против ГДР. Провокации с территории Западного Берлина, не отделенного от ГДР государственной границей, могли привести к серьезному инциденту, в том числе военному. В 1958 году советское правительство предложило превратить Западный Берлин в "демилитаризованный вольный город" – самостоятельную политическую единицу со своими органами управления и полноценной государственной границей – и предложило США, Великобритании и Франции провести переговоры на эту тему в течение шести месяцев. Это требование было отвергнуто западными державами. Ситуация усугубилась летом 1961 года, когда из-за увеличения производственных норм и насильственной коллективизации в ГДР, а также более высокого уровня оплаты труда в Западном Берлине, увеличился отток граждан ГДР на запад. В результате в августе 1961 года правительство ГДР в одностороннем порядке ввело режим государственной границы в отношении Западного Берлина и приступило к установке пограничных заграждений – строительству Берлинской стены. Попытки стран НАТО (прежде всего США), приведших вооруженные силы в состояние боевой готовности и начавших выводить танковые подразделения на межзональную границу в Берлине, оказать давление на ГДР и СССР получили твердый отпор.Осенью 1961 года правительство США высказалось за возобновление диалога с СССР по урегулированию германского вопроса и положения в Берлине. В 1962 году в Нью-Йорке, Вашингтоне (США) и Женеве (Швейцария) состоялся ряд встреч американских и советских представителей. Несмотря на сближение позиций сторон по ряду вопросов, вопрос об изменении международно-правового статуса Западного Берлина и замене на его территории войск НАТО контингентами ООН, а также о подписании мирного договора с Германией решен не был. Советско-американский диалог способствовал, тем не менее, ослаблению военной напряженности и преодолению Берлинского кризиса. Западные союзники ФРГ все чаще стали выказывать несогласие с ее курсом на усиление конфронтации с СССР и странами Варшавского договора, опасаясь, что это может привести к широкомасштабному военному конфликту в Европе. Кроме того, правительство ФРГ не смогло добиться согласия западных держав на ликвидацию оккупационного статуса Западного Берлина и включения его в состав ФРГ. Тупик в решении германского вопроса стал причиной политического кризиса в ФРГ и смены правительства. Новое руководство страной выступало за использование более гибких методов решения германского вопроса.В конце 1963 года правительство ГДР и органы гражданской власти Западного Берлина подписали первое "соглашение о пропусках", определившее для граждан ГДР и западноберлинцев порядок пересечения границы на территории Берлина. Окончательно ситуация была урегулирована Четырехсторонним соглашением по Западному Берлину, подписанному 3 сентября 1971 года. Его заключению предшествовали переговоры 1970-1971 годов между послами четырех держав, состоявшиеся по инициативе СССР. Бывшие союзники во Второй мировой войне, исходя из политических и территориальных реалий, подтвердили статус западной части Берлина как самостоятельной территории, не входящей ни в ФРГ, ни в ГДР. Представителями интересов Западного Берлина в мире оставались три западные страны, и только в отдельных областях, не затрагивающих вопросов статуса и безопасности (консульское обслуживание и другие), эти полномочия могли быть делегированы ФРГ. СССР в ответ гарантировал, что транзитное сообщение по территории ГДР между Западным Берлином и ФРГ будет происходить в соответствии с международной практикой, жители западных секторов смогут посещать столицу и другие районы ГДР на условиях, применяемых в отношении граждан других государств. В Западном Берлине учреждалось генконсульство СССР и бюро советских внешнеторговых объединений, а также некоторых других советских учреждений. Конкретные вопросы реализации достигнутых договоренностей регулировались в Приложениях к Четырехстороннему соглашению по Западному Берлину и частично передавались в ведение "компетентных немецких властей". Подписание соглашения по Западному Берлину позволило нормализовать ситуацию в городе и вокруг него.В декабре 1972 года ФРГ и ГДР подписали договор об основах двусторонних отношений, в 1973 году оба немецких государства были приняты в ООН.С середины 1980-х годов, с началом перестройки в СССР и активизацией демократического движения в ГДР, вопрос о восстановлении единства Германии был поставлен правительством ФРГ перед руководством СССР. Советское правительство согласилось не препятствовать свободному волеизъявлению немцев. В ноябре 1989 года в ходе массовых акций протеста жителей ГДР было восстановлено свободное сообщение между Восточным и Западным Берлином. С отказом держав-победительниц от своих прав на территории Германии и Берлина (сентябрь 1990 года) и присоединением ГДР к ФРГ (октябрь 1990 года) единство Берлина было восстановлено.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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