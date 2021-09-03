https://ria.ru/20210903/sochi-1748573021.html
В Сочи шторм разрушил опорную стену на набережной
В Сочи шторм разрушил опорную стену на набережной - РИА Новости, 03.09.2021
В Сочи шторм разрушил опорную стену на набережной
Сильный шторм спровоцировал разрушение подпорной стены на набережной посёлка Лоо (располагается на территории Сочи - ред.), сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:06
2021-09-03T16:06
2021-09-03T16:31
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СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Сильный шторм спровоцировал разрушение подпорной стены на набережной посёлка Лоо (располагается на территории Сочи - ред.), сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации курорта.Ранее очевидцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором большие волны разрушили участок пляжа и территорию, прилегающую к эллингам."Пляжная территория "Лоо-1 ", в результате штормого волнения разбита подпорная стена, расположенная на прилегающей территории"- сказала собеседница агентства.После окончания шторма будет проведена оценка ущерба подпорной стены и прогулочной зоны, восстановлением которых займутся пользователи пляжа и владельцы эллингов.Ранее в июле оперштаб Краснодарского края также сообщал, что из-за залповых ливней была разрушена подпорная стена и брусчатка на набережной посёлка Лоо.
https://ria.ru/20210902/sochi-1748320656.html
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Последствия шторма в Сочи: в море смыло часть тротуара набережной
Последствия шторма в Сочи: в море смыло часть тротуара набережной
2021-09-03T16:06
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16:06 03.09.2021 (обновлено: 16:31 03.09.2021)
В Сочи шторм разрушил опорную стену на набережной
Администрация: шторм спровоцировал разрушение опорной стены на набережной поселка Лоо