https://ria.ru/20210903/sochi-1748573021.html

В Сочи шторм разрушил опорную стену на набережной

В Сочи шторм разрушил опорную стену на набережной - РИА Новости, 03.09.2021

В Сочи шторм разрушил опорную стену на набережной

Сильный шторм спровоцировал разрушение подпорной стены на набережной посёлка Лоо (располагается на территории Сочи - ред.), сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:06

2021-09-03T16:06

2021-09-03T16:31

туризм

краснодарский край

сочи

новости - туризм

туризм

отдых

туристы

отдых на море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748585629_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a60236957afd26896d3342f6545201d.jpg

СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Сильный шторм спровоцировал разрушение подпорной стены на набережной посёлка Лоо (располагается на территории Сочи - ред.), сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации курорта.Ранее очевидцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором большие волны разрушили участок пляжа и территорию, прилегающую к эллингам."Пляжная территория "Лоо-1 ", в результате штормого волнения разбита подпорная стена, расположенная на прилегающей территории"- сказала собеседница агентства.После окончания шторма будет проведена оценка ущерба подпорной стены и прогулочной зоны, восстановлением которых займутся пользователи пляжа и владельцы эллингов.Ранее в июле оперштаб Краснодарского края также сообщал, что из-за залповых ливней была разрушена подпорная стена и брусчатка на набережной посёлка Лоо.

https://ria.ru/20210902/sochi-1748320656.html

краснодарский край

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия шторма в Сочи: в море смыло часть тротуара набережной Последствия шторма в Сочи: в море смыло часть тротуара набережной 2021-09-03T16:06 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, сочи, новости - туризм, туризм, отдых, туристы, отдых на море, отдых в россии 2021 летом