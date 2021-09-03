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Бирюков: 100 тысяч кв м шумозащитных экранов заменят в Москве до конца года
Бирюков: 100 тысяч кв м шумозащитных экранов заменят в Москве до конца года - РИА Новости, 03.09.2021
Бирюков: 100 тысяч кв м шумозащитных экранов заменят в Москве до конца года
Специалисты Комплекса городского хозяйства до конца года заменят 100 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов в Москве, сообщил заместитель мэра столицы... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:46
2021-09-03T14:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства до конца года заменят 100 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов в Москве, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Продолжается реализация программы по замене шумозащитных экранов, в рамках нее в этом году заменим 100 тысяч квадратных метров конструкций, протяженностью примерно 22 километра. Новые экраны будут установлены на Варшавском шоссе, Новорижской эстакаде на ТТК, шоссе Энтузиастов, Рижской транспортной развязке и ряде других дорожных объектов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что при замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика."Используются панели только серого цвета и определенной формы, это позволит упростить будущий ремонт конструкций и сократить расходы на их обслуживание. Новые панели соответствуют всем требованиям ГОСТ и позволят добиться максимального поглощения шума для обеспечения комфорта и безопасности горожан", - пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сегодня шумозащитные экраны - важный элемент современной городской инфраструктуры. Они поглощают лишний шум вблизи мест массового пребывания людей, остановок общественного транспорта, парков, скверов и густонаселенных районов.По его словам, городские службы регулярно моют шумозащитные экраны и ремонтируют конструкции, которые были повреждены в результате ДТП или других происшествий.
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москва, петр бирюков
14:46 03.09.2021
 

Бирюков: 100 тысяч кв м шумозащитных экранов заменят в Москве до конца года

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШумозащитные экраны на дороге
Шумозащитные экраны на дороге - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства до конца года заменят 100 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов в Москве, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Продолжается реализация программы по замене шумозащитных экранов, в рамках нее в этом году заменим 100 тысяч квадратных метров конструкций, протяженностью примерно 22 километра. Новые экраны будут установлены на Варшавском шоссе, Новорижской эстакаде на ТТК, шоссе Энтузиастов, Рижской транспортной развязке и ряде других дорожных объектов", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что при замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика.
"Используются панели только серого цвета и определенной формы, это позволит упростить будущий ремонт конструкций и сократить расходы на их обслуживание. Новые панели соответствуют всем требованиям ГОСТ и позволят добиться максимального поглощения шума для обеспечения комфорта и безопасности горожан", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сегодня шумозащитные экраны - важный элемент современной городской инфраструктуры. Они поглощают лишний шум вблизи мест массового пребывания людей, остановок общественного транспорта, парков, скверов и густонаселенных районов.
"Высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия, учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы. Например, высота конструкции на участках вдоль МКАД составляет порядка восьми метров", - отметил Бирюков.
По его словам, городские службы регулярно моют шумозащитные экраны и ремонтируют конструкции, которые были повреждены в результате ДТП или других происшествий.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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