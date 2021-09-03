https://ria.ru/20210903/shumozaschita-1748563243.html

Бирюков: 100 тысяч кв м шумозащитных экранов заменят в Москве до конца года

Бирюков: 100 тысяч кв м шумозащитных экранов заменят в Москве до конца года - РИА Новости, 03.09.2021

Бирюков: 100 тысяч кв м шумозащитных экранов заменят в Москве до конца года

Специалисты Комплекса городского хозяйства до конца года заменят 100 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов в Москве, сообщил заместитель мэра столицы... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T14:46

2021-09-03T14:46

2021-09-03T14:46

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства до конца года заменят 100 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов в Москве, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Продолжается реализация программы по замене шумозащитных экранов, в рамках нее в этом году заменим 100 тысяч квадратных метров конструкций, протяженностью примерно 22 километра. Новые экраны будут установлены на Варшавском шоссе, Новорижской эстакаде на ТТК, шоссе Энтузиастов, Рижской транспортной развязке и ряде других дорожных объектов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что при замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика."Используются панели только серого цвета и определенной формы, это позволит упростить будущий ремонт конструкций и сократить расходы на их обслуживание. Новые панели соответствуют всем требованиям ГОСТ и позволят добиться максимального поглощения шума для обеспечения комфорта и безопасности горожан", - пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сегодня шумозащитные экраны - важный элемент современной городской инфраструктуры. Они поглощают лишний шум вблизи мест массового пребывания людей, остановок общественного транспорта, парков, скверов и густонаселенных районов.По его словам, городские службы регулярно моют шумозащитные экраны и ремонтируют конструкции, которые были повреждены в результате ДТП или других происшествий.

https://realty.ria.ru/20210903/kapremont-1748503008.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков