https://ria.ru/20210903/shtrafy-1748574620.html
РБК: в России готовят новый проект КоАП
РБК: в России готовят новый проект КоАП - РИА Новости, 03.09.2021
РБК: в России готовят новый проект КоАП
В России готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщил Autonews со ссылкой на Министерство юстиции. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:34
2021-09-03T15:34
2021-09-03T20:37
общество
авто
россия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В России готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщил Autonews со ссылкой на Министерство юстиции.Межведомственная группа уже несколько месяцев работает над документом. Как объяснили в Минюсте, в работе над поправками в КоАП участвуют представители ряда других ведомств, органов власти, а также научного и бизнес-сообщества, общественных организаций.
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общество, авто, россия
15:34 03.09.2021 (обновлено: 20:37 03.09.2021)
РБК: в России готовят новый проект КоАП
РБК: в России готовят новый проект КоАП