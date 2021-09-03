https://ria.ru/20210903/shtrafy-1748574620.html

РБК: в России готовят новый проект КоАП

РБК: в России готовят новый проект КоАП - РИА Новости, 03.09.2021

РБК: в России готовят новый проект КоАП

В России готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщил Autonews со ссылкой на Министерство юстиции. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:34

2021-09-03T15:34

2021-09-03T20:37

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В России готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщил Autonews со ссылкой на Министерство юстиции.Межведомственная группа уже несколько месяцев работает над документом. Как объяснили в Минюсте, в работе над поправками в КоАП участвуют представители ряда других ведомств, органов власти, а также научного и бизнес-сообщества, общественных организаций.

https://ria.ru/20210901/shtrafy-1748088469.html

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общество, авто, россия