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Краснодарский край
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Власти Кубани выделили средства на строительство восьми школ
Власти Кубани выделили средства на строительство восьми школ - РИА Новости, 03.09.2021
Власти Кубани выделили средства на строительство восьми школ
Власти Кубани выделили средства четырем муниципалитетам региона на строительство восьми школ, сообщает администрация края. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:59
2021-09-03T18:59
краснодарский край
школа
краснодарский край
анапа
динской район
краснодар
новороссийск
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 3 сен - РИА Новости. Власти Кубани выделили средства четырем муниципалитетам региона на строительство восьми школ, сообщает администрация края."Четырем муниципалитетам Кубани выделили средства на строительство восьми школ. В 2021 году на эти цели Анапе, Новороссийску, Краснодару и Динскому району направили более 1,5 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.Уточняется, что школы будут построены при поддержке правительства России, они будут рассчитаны на более чем 8 тысяч учеников в одну смену.Он уточнил, что на эти цели Краснодарскому краю из федерального бюджета направят 3,6 миллиарда рублей, еще 1,3 миллиарда рублей выделят из региональной казны."На эти средства будут строить школы в Анапе и Новороссийске, Краснодаре и Динском районе. Согласно постановлению губернатора Кубани, в 2021 году Новороссийск получит 589,5 миллиона рублей, Краснодар – 470,4 миллиона рублей, Анапа – 362,8 миллиона рублей, Динской район – 139,4 миллиона рублей", - пояснили в ведомстве.
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школа, краснодарский край, анапа, динской район, краснодар, новороссийск, вениамин кондратьев, россия
18:59 03.09.2021
 
Власти Кубани выделили средства на строительство восьми школ

Власти Кубани выделили деньги четырем муниципалитетам региона на строительство восьми школ

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 3 сен - РИА Новости. Власти Кубани выделили средства четырем муниципалитетам региона на строительство восьми школ, сообщает администрация края.
"Четырем муниципалитетам Кубани выделили средства на строительство восьми школ. В 2021 году на эти цели Анапе, Новороссийску, Краснодару и Динскому району направили более 1,5 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.
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1 сентября, 20:11Краснодарский край
На Кубани открыли десять новых школ
Уточняется, что школы будут построены при поддержке правительства России, они будут рассчитаны на более чем 8 тысяч учеников в одну смену.
"Их проекты одобрили на федеральном уровне. Учреждения планируем открыть в 2022 году. Ежегодно миграция населения прибавляет в наши классы десятки тысяч учеников. Поэтому создание новых мест держим на особом контроле. Сейчас готовим заявку, в которую планируем включить проекты еще более 20 школ", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
Он уточнил, что на эти цели Краснодарскому краю из федерального бюджета направят 3,6 миллиарда рублей, еще 1,3 миллиарда рублей выделят из региональной казны.
"На эти средства будут строить школы в Анапе и Новороссийске, Краснодаре и Динском районе. Согласно постановлению губернатора Кубани, в 2021 году Новороссийск получит 589,5 миллиона рублей, Краснодар – 470,4 миллиона рублей, Анапа – 362,8 миллиона рублей, Динской район – 139,4 миллиона рублей", - пояснили в ведомстве.
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Краснодарский крайШколаКраснодарский крайАнапаДинской районКраснодарНовороссийскВениамин КондратьевРоссия
 
 
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