Власти Кубани выделили средства на строительство восьми школ
Власти Кубани выделили деньги четырем муниципалитетам региона на строительство восьми школ
КРАСНОДАР, 3 сен - РИА Новости. Власти Кубани выделили средства четырем муниципалитетам региона на строительство восьми школ, сообщает администрация края.
"Четырем муниципалитетам Кубани выделили средства на строительство восьми школ. В 2021 году на эти цели Анапе, Новороссийску, Краснодару и Динскому району направили более 1,5 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что школы будут построены при поддержке правительства России, они будут рассчитаны на более чем 8 тысяч учеников в одну смену.
"Их проекты одобрили на федеральном уровне. Учреждения планируем открыть в 2022 году. Ежегодно миграция населения прибавляет в наши классы десятки тысяч учеников. Поэтому создание новых мест держим на особом контроле. Сейчас готовим заявку, в которую планируем включить проекты еще более 20 школ", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
Он уточнил, что на эти цели Краснодарскому краю из федерального бюджета направят 3,6 миллиарда рублей, еще 1,3 миллиарда рублей выделят из региональной казны.
"На эти средства будут строить школы в Анапе и Новороссийске, Краснодаре и Динском районе. Согласно постановлению губернатора Кубани, в 2021 году Новороссийск получит 589,5 миллиона рублей, Краснодар – 470,4 миллиона рублей, Анапа – 362,8 миллиона рублей, Динской район – 139,4 миллиона рублей", - пояснили в ведомстве.