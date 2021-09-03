https://ria.ru/20210903/shkoly-1748617715.html

Власти Кубани выделили средства на строительство восьми школ

Власти Кубани выделили средства на строительство восьми школ - РИА Новости, 03.09.2021

Власти Кубани выделили средства на строительство восьми школ

Власти Кубани выделили средства четырем муниципалитетам региона на строительство восьми школ, сообщает администрация края. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T18:59

2021-09-03T18:59

2021-09-03T18:59

краснодарский край

школа

краснодарский край

анапа

динской район

краснодар

новороссийск

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 3 сен - РИА Новости. Власти Кубани выделили средства четырем муниципалитетам региона на строительство восьми школ, сообщает администрация края."Четырем муниципалитетам Кубани выделили средства на строительство восьми школ. В 2021 году на эти цели Анапе, Новороссийску, Краснодару и Динскому району направили более 1,5 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.Уточняется, что школы будут построены при поддержке правительства России, они будут рассчитаны на более чем 8 тысяч учеников в одну смену.Он уточнил, что на эти цели Краснодарскому краю из федерального бюджета направят 3,6 миллиарда рублей, еще 1,3 миллиарда рублей выделят из региональной казны."На эти средства будут строить школы в Анапе и Новороссийске, Краснодаре и Динском районе. Согласно постановлению губернатора Кубани, в 2021 году Новороссийск получит 589,5 миллиона рублей, Краснодар – 470,4 миллиона рублей, Анапа – 362,8 миллиона рублей, Динской район – 139,4 миллиона рублей", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20210901/shkoly-1748232651.html

https://ria.ru/20210902/kuban-1748436981.html

краснодарский край

анапа

динской район

краснодар

новороссийск

россия

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школа, краснодарский край, анапа, динской район, краснодар, новороссийск, вениамин кондратьев, россия