В Липецкой области начала работу "Школа фермера"
ЛИПЕЦК, 3 сен – РИА Новости. В Липецкой области начала работу "Школа фермера", открытая в рамках федерального проекту, который с 2020 года реализует министерство сельского хозяйства РФ, и до конца 2021 года охватит более 40 регионов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, к концу года в школе пройдут более 1200 фермеров страны, из них 32 – из Липецкой области. Они уже получили сертификаты и до конца ноября будут изучать теорию, правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомиться с новейшими агротехнологиями, получать практические знания, учиться сотрудничать с крупными холдингами.
Участники проекта "Школа фермера" в Липецкой области
Артамонов отметил своевременность проекта, подчеркнув при этом, что фермеры вносят существенный вклад в аграрную экономику региона. Их доля в производстве сельскохозяйственной продукции ежегодно составляет около четверти всего объема товаров АПК, производимого в области.
"В числе наших лучших фермеров есть молодые специалисты с интересными идеями и перспективными проектами. Им будет крайне полезно получить новые знания и поддержку", – сказал глава областной администрации.
Артамонов уточнил, что часть занятий пройдет на ведущих сельхозпредприятиях региона. Свою готовность участвовать в проекте уже подтвердили 7 передовых фермерских хозяйств и холдингов Липецкой области. Первое практическое занятие состоится в Становлянском районе. Там глава крестьянско-фермерского хозяйства Андрей Букарев поделится секретами успеха развития агротуризма.
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