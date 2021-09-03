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В Минвостокразвития рассказали, какими должны стать перевозки по Севморпути
В Минвостокразвития рассказали, какими должны стать перевозки по Севморпути - РИА Новости, 03.09.2021
В Минвостокразвития рассказали, какими должны стать перевозки по Севморпути
Перевозки по Северному морскому пути (СМП) должны в перспективе стать предсказуемыми и регулярными, будут приложены все усилия, чтобы предоставить международным РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T05:24
2021-09-03T05:24
экономика
северный морской путь
алексей чекунков
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Перевозки по Северному морскому пути (СМП) должны в перспективе стать предсказуемыми и регулярными, будут приложены все усилия, чтобы предоставить международным перевозчикам такой сервис, сказал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.Ранее в мае он отметил, что крупнейшие азиатские страны уже рассматривают Севморпуть как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу. Как отмечал вице-премьер РФ Юрий Трутнев, Россия будет делать все, чтобы использование Северного морского пути было удобным, безопасным, а также привело к сокращению выбросов вредных веществ в окружающую среду.Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 тысячи километров, протяженность примыкающих к нему судоходных речных путей - около 37 тысяч километров. Альтернативой ему служат транспортные артерии, проходящие через Суэцкий, Панамский каналы или огибающие мыс Доброй Надежды.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, северный морской путь, алексей чекунков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:24 03.09.2021
 
В Минвостокразвития рассказали, какими должны стать перевозки по Севморпути

Минвостокразвития: перевозки по Севморпути должны стать предсказуемыми и регулярными

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Перевозки по Северному морскому пути (СМП) должны в перспективе стать предсказуемыми и регулярными, будут приложены все усилия, чтобы предоставить международным перевозчикам такой сервис, сказал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
"Перевозки по Севморпути не должны быть подвигом. Это должен быть сервис коммерческий, безопасный, выгодный, быстрый и в идеале - регулярный, предсказуемый, несмотря на климатические условия. Перевозки по СМП должны стать в перспективе такими же предсказуемыми, как и альтернативные маршруты… Мы верим и приложим все усилия, чтобы предоставит в обозримом горизонте международным перевозчикам такой сервис", - отметил Чекунков.
Ранее в мае он отметил, что крупнейшие азиатские страны уже рассматривают Севморпуть как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу. Как отмечал вице-премьер РФ Юрий Трутнев, Россия будет делать все, чтобы использование Северного морского пути было удобным, безопасным, а также привело к сокращению выбросов вредных веществ в окружающую среду.
Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 тысячи километров, протяженность примыкающих к нему судоходных речных путей - около 37 тысяч километров. Альтернативой ему служат транспортные артерии, проходящие через Суэцкий, Панамский каналы или огибающие мыс Доброй Надежды.
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
03:56
"Росатом" прогнозирует рост грузоперевозок по Севморпути
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаСеверный морской путьАлексей ЧекунковРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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