https://ria.ru/20210903/sevmorput-1748458213.html

В Минвостокразвития рассказали, какими должны стать перевозки по Севморпути

В Минвостокразвития рассказали, какими должны стать перевозки по Севморпути - РИА Новости, 03.09.2021

В Минвостокразвития рассказали, какими должны стать перевозки по Севморпути

Перевозки по Северному морскому пути (СМП) должны в перспективе стать предсказуемыми и регулярными, будут приложены все усилия, чтобы предоставить международным РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T05:24

2021-09-03T05:24

2021-09-03T05:24

экономика

северный морской путь

алексей чекунков

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Перевозки по Северному морскому пути (СМП) должны в перспективе стать предсказуемыми и регулярными, будут приложены все усилия, чтобы предоставить международным перевозчикам такой сервис, сказал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.Ранее в мае он отметил, что крупнейшие азиатские страны уже рассматривают Севморпуть как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу. Как отмечал вице-премьер РФ Юрий Трутнев, Россия будет делать все, чтобы использование Северного морского пути было удобным, безопасным, а также привело к сокращению выбросов вредных веществ в окружающую среду.Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 тысячи километров, протяженность примыкающих к нему судоходных речных путей - около 37 тысяч километров. Альтернативой ему служат транспортные артерии, проходящие через Суэцкий, Панамский каналы или огибающие мыс Доброй Надежды.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/sevmorput-1748453413.html

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экономика, северный морской путь, алексей чекунков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)