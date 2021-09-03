В Минвостокразвития рассказали, какими должны стать перевозки по Севморпути
Минвостокразвития: перевозки по Севморпути должны стать предсказуемыми и регулярными
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Перевозки по Северному морскому пути (СМП) должны в перспективе стать предсказуемыми и регулярными, будут приложены все усилия, чтобы предоставить международным перевозчикам такой сервис, сказал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
"Перевозки по Севморпути не должны быть подвигом. Это должен быть сервис коммерческий, безопасный, выгодный, быстрый и в идеале - регулярный, предсказуемый, несмотря на климатические условия. Перевозки по СМП должны стать в перспективе такими же предсказуемыми, как и альтернативные маршруты… Мы верим и приложим все усилия, чтобы предоставит в обозримом горизонте международным перевозчикам такой сервис", - отметил Чекунков.
Ранее в мае он отметил, что крупнейшие азиатские страны уже рассматривают Севморпуть как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу. Как отмечал вице-премьер РФ Юрий Трутнев, Россия будет делать все, чтобы использование Северного морского пути было удобным, безопасным, а также привело к сокращению выбросов вредных веществ в окружающую среду.
Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 тысячи километров, протяженность примыкающих к нему судоходных речных путей - около 37 тысяч километров. Альтернативой ему служат транспортные артерии, проходящие через Суэцкий, Панамский каналы или огибающие мыс Доброй Надежды.
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