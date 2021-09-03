https://ria.ru/20210903/sevmorput-1748453413.html
"Росатом" прогнозирует рост грузоперевозок по Севморпути
"Росатом" прогнозирует рост грузоперевозок по Севморпути - РИА Новости, 03.09.2021
"Росатом" прогнозирует рост грузоперевозок по Севморпути
Рост грузоперевозок по Северному морскому пути после 2035 года может превысить 250 миллионов тонн, сказал глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев,... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T03:56
2021-09-03T03:56
2021-09-03T03:57
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
северный морской путь
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Рост грузоперевозок по Северному морскому пути после 2035 года может превысить 250 миллионов тонн, сказал глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, выступая на сессии Восточного экономического форума."Предварительные оценки нам говорят, что мы можем удвоить перевозки по Северному морскому пути в горизонте до 2030 года, а после 2035 года выйти на сумму грузопотоков по большому северному морскому пути до 250 миллионов тонн", - сказал он.На сессии было отмечено, что удвоение грузоперевозок к 2030 году планируется до уровня 150 миллионов тонн, из которых 30 миллионов - транзитные грузы.Также на сессии были представлены материалы, что по итогам 2020 года по Севморпути перевезено 33 миллиона тонн грузов. В 2024 году планируется рост до 80 миллионов тонн.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/putin-1748342307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, северный морской путь, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
03:56 03.09.2021 (обновлено: 03:57 03.09.2021)
"Росатом" прогнозирует рост грузоперевозок по Севморпути
"Росатом" прогнозирует рост грузоперевозок по Севморпути после 2035 года
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости.
Рост грузоперевозок по Северному морскому пути после 2035 года может превысить 250 миллионов тонн, сказал глава госкорпорации "Росатом
" Алексей Лихачев
, выступая на сессии Восточного экономического форума.
"Предварительные оценки нам говорят, что мы можем удвоить перевозки по Северному морскому пути в горизонте до 2030 года, а после 2035 года выйти на сумму грузопотоков по большому северному морскому пути до 250 миллионов тонн", - сказал он.
На сессии было отмечено, что удвоение грузоперевозок к 2030 году планируется до уровня 150 миллионов тонн, из которых 30 миллионов - транзитные грузы.
Также на сессии были представлены материалы, что по итогам 2020 года по Севморпути перевезено 33 миллиона тонн грузов. В 2024 году планируется рост до 80 миллионов тонн.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.