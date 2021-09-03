https://ria.ru/20210903/samoizolyatsiya-1748551858.html
В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии - РИА Новости, 03.09.2021
В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих из Великобритании. Постановление главного государственного санитарного врача России Анны... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:58
2021-09-03T13:58
2021-09-03T14:37
распространение коронавируса
в мире
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих из Великобритании. Постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.С конца 2020-го, все, кто прибывал в страну из Соединенного Королевства, должны были проходить двухнедельный карантин по месту жительства.В марте прошлого года из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и некоторые другие. В июне пассажирами международных рейсов стали всего 40,3 тысячи человек — 0,7 процента от уровня прошлого года.С августа 2020-го правительство начало возобновлять полеты за границу. При этом в этом авиасообщение с Великобританией вновь пришлось прервать из-за распространения нового штамма коронавируса. Сообщалось, что этот вариант намного заразнее исходного и существенно увеличивает риск летального исхода.. Летом запрет сняли.
https://ria.ru/20210903/koronavirus-1748540964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, приостановка авиасообщения из-за коронавируса
13:58 03.09.2021 (обновлено: 14:37 03.09.2021)
В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Россию из Британии