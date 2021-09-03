https://ria.ru/20210903/samoizolyatsiya-1748551858.html

В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии

В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии - РИА Новости, 03.09.2021

В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии

Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих из Великобритании. Постановление главного государственного санитарного врача России Анны... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:58

2021-09-03T13:58

2021-09-03T14:37

распространение коронавируса

в мире

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих из Великобритании. Постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.С конца 2020-го, все, кто прибывал в страну из Соединенного Королевства, должны были проходить двухнедельный карантин по месту жительства.В марте прошлого года из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и некоторые другие. В июне пассажирами международных рейсов стали всего 40,3 тысячи человек — 0,7 процента от уровня прошлого года.С августа 2020-го правительство начало возобновлять полеты за границу. При этом в этом авиасообщение с Великобританией вновь пришлось прервать из-за распространения нового штамма коронавируса. Сообщалось, что этот вариант намного заразнее исходного и существенно увеличивает риск летального исхода.. Летом запрет сняли.

https://ria.ru/20210903/koronavirus-1748540964.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, приостановка авиасообщения из-за коронавируса