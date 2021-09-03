https://ria.ru/20210903/sakhalin-1748497289.html

На Сахалине запустят пилотный проект по регулированию выбросов

На Сахалине запустят пилотный проект по регулированию выбросов - РИА Новости, 03.09.2021

На Сахалине запустят пилотный проект по регулированию выбросов

В Сахалинской области будет запущен пилотный проект для отработки вопросов регулирования выбросов и поглощения парниковых газов, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:44

2021-09-03T10:44

2021-09-03T10:44

экономика

владимир путин

дальний восток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. В Сахалинской области будет запущен пилотный проект для отработки вопросов регулирования выбросов и поглощения парниковых газов, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме."Сахалинская область станет площадкой для пилотного проекта, который позволит в масштабе региона отработать вопросы регулирования выбросов и поглощения парниковых газов. В рамках эксперимента крупные организации будут предоставлять углеродную отчётность, отражать результаты своих климатических проектов. В 2026 году Сахалин должен достичь углеродной нейтральности, то есть сколько выбросов производится, столько и должно поглощаться", - сказал Путин.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/millionniki-1748474337.html

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экономика, владимир путин, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)