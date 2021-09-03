https://ria.ru/20210903/rybopromyshlennost-1748541336.html

ВТБ в этом году одобрил финансирование рыбопромышленников на 50 млрд рублей

ВТБ в этом году одобрил финансирование рыбопромышленников на 50 млрд рублей - РИА Новости, 03.09.2021

ВТБ в этом году одобрил финансирование рыбопромышленников на 50 млрд рублей

ВТБ ежегодно активно участвует в деловой программе Восточного экономического форума, банк традиционно уделят особое внимание предприятиям рыбохозяйственного... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:18

2021-09-03T13:18

2021-09-03T13:31

новости компаний - экономика

втб

дальний восток

восточный экономический форум (вэф)

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. ВТБ ежегодно активно участвует в деловой программе Восточного экономического форума, банк традиционно уделят особое внимание предприятиям рыбохозяйственного комплекса, который играет ключевую роль в экономике Дальнего Востока, заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке."С начала текущего года мы одобрили финансирование проектов среднего и малого бизнеса в этом направлении на 50 миллиардов рублей. Они должны стать драйвером роста бизнеса наших клиентов и рыбной отрасли России в целом, а также будут способствовать социально-экономическому развитию регионов Дальнего Востока. Реализацию всех достигнутых договоренностей нам поможет обеспечить глубокая отраслевая экспертиза ВТБ и накопленный опыт поддержки инвестпроектов в различных отраслях экономики", − отметил Бортников.Пресс-служба банка напоминает, что в рамках форума были подписаны соглашения с компаниями рыбохозяйственного комплекса трех регионов Дальнего Востока.Крупнейшее рыбодобывающие предприятие на Колыме ГК "Морской волк" при финансовой поддержке банка построит два среднетоннажных промысловых судна и новый морозильный траулер. Общий объем инвестиций компании в модернизацию собственного флота превышает 7 миллиардов рублей. В рамках соглашения с Рыболовецким колхозом им. Ленина ВТБ поддержит обновление малого флота предприятия. На Камчатке для него будут построены шесть новых траулеров-сейнеров. Сумма инвестиций в постройку судов составит порядка полутора миллиардов рублей. Кроме того, ВТБ организует финансирование обустройства логистического узла АО "Южморрыбфлот", ведущего в регионе производителя рыбных консервов. Инвестиции в проект составят более 1,2 миллиардов рублей.

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новости компаний - экономика, втб, дальний восток, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2021 (вэф)