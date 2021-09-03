13:18 03.09.2021 (обновлено: 13:31 03.09.2021)
ВТБ в этом году одобрил финансирование рыбопромышленников на 50 млрд рублей
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтенд банка VTB в экспозиции выставки на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) во Владивостоке
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. ВТБ ежегодно активно участвует в деловой программе Восточного экономического форума, банк традиционно уделят особое внимание предприятиям рыбохозяйственного комплекса, который играет ключевую роль в экономике Дальнего Востока, заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
"С начала текущего года мы одобрили финансирование проектов среднего и малого бизнеса в этом направлении на 50 миллиардов рублей. Они должны стать драйвером роста бизнеса наших клиентов и рыбной отрасли России в целом, а также будут способствовать социально-экономическому развитию регионов Дальнего Востока. Реализацию всех достигнутых договоренностей нам поможет обеспечить глубокая отраслевая экспертиза ВТБ и накопленный опыт поддержки инвестпроектов в различных отраслях экономики", − отметил Бортников.
Пресс-служба банка напоминает, что в рамках форума были подписаны соглашения с компаниями рыбохозяйственного комплекса трех регионов Дальнего Востока.
Крупнейшее рыбодобывающие предприятие на Колыме ГК "Морской волк" при финансовой поддержке банка построит два среднетоннажных промысловых судна и новый морозильный траулер. Общий объем инвестиций компании в модернизацию собственного флота превышает 7 миллиардов рублей. В рамках соглашения с Рыболовецким колхозом им. Ленина ВТБ поддержит обновление малого флота предприятия. На Камчатке для него будут построены шесть новых траулеров-сейнеров. Сумма инвестиций в постройку судов составит порядка полутора миллиардов рублей. Кроме того, ВТБ организует финансирование обустройства логистического узла АО "Южморрыбфлот", ведущего в регионе производителя рыбных консервов. Инвестиции в проект составят более 1,2 миллиардов рублей.