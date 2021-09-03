Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/rybopromyshlennost-1748541336.html
ВТБ в этом году одобрил финансирование рыбопромышленников на 50 млрд рублей
ВТБ в этом году одобрил финансирование рыбопромышленников на 50 млрд рублей - РИА Новости, 03.09.2021
ВТБ в этом году одобрил финансирование рыбопромышленников на 50 млрд рублей
ВТБ ежегодно активно участвует в деловой программе Восточного экономического форума, банк традиционно уделят особое внимание предприятиям рыбохозяйственного... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:18
2021-09-03T13:31
новости компаний - экономика
втб
дальний восток
восточный экономический форум (вэф)
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748500715_0:130:3177:1917_1920x0_80_0_0_f5666898bcd60e9f600e720416991462.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. ВТБ ежегодно активно участвует в деловой программе Восточного экономического форума, банк традиционно уделят особое внимание предприятиям рыбохозяйственного комплекса, который играет ключевую роль в экономике Дальнего Востока, заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке."С начала текущего года мы одобрили финансирование проектов среднего и малого бизнеса в этом направлении на 50 миллиардов рублей. Они должны стать драйвером роста бизнеса наших клиентов и рыбной отрасли России в целом, а также будут способствовать социально-экономическому развитию регионов Дальнего Востока. Реализацию всех достигнутых договоренностей нам поможет обеспечить глубокая отраслевая экспертиза ВТБ и накопленный опыт поддержки инвестпроектов в различных отраслях экономики", − отметил Бортников.Пресс-служба банка напоминает, что в рамках форума были подписаны соглашения с компаниями рыбохозяйственного комплекса трех регионов Дальнего Востока.Крупнейшее рыбодобывающие предприятие на Колыме ГК "Морской волк" при финансовой поддержке банка построит два среднетоннажных промысловых судна и новый морозильный траулер. Общий объем инвестиций компании в модернизацию собственного флота превышает 7 миллиардов рублей. В рамках соглашения с Рыболовецким колхозом им. Ленина ВТБ поддержит обновление малого флота предприятия. На Камчатке для него будут построены шесть новых траулеров-сейнеров. Сумма инвестиций в постройку судов составит порядка полутора миллиардов рублей. Кроме того, ВТБ организует финансирование обустройства логистического узла АО "Южморрыбфлот", ведущего в регионе производителя рыбных консервов. Инвестиции в проект составят более 1,2 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210902/trualery-1748299884.html
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748500715_224:0:2953:2047_1920x0_80_0_0_eb4313b606dbe50a6644ea43d92159e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, втб, дальний восток, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2021 (вэф)
13:18 03.09.2021 (обновлено: 13:31 03.09.2021)
 

ВТБ в этом году одобрил финансирование рыбопромышленников на 50 млрд рублей

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтенд банка VTB в экспозиции выставки на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) во Владивостоке
Стенд банка VTB в экспозиции выставки на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. ВТБ ежегодно активно участвует в деловой программе Восточного экономического форума, банк традиционно уделят особое внимание предприятиям рыбохозяйственного комплекса, который играет ключевую роль в экономике Дальнего Востока, заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
"С начала текущего года мы одобрили финансирование проектов среднего и малого бизнеса в этом направлении на 50 миллиардов рублей. Они должны стать драйвером роста бизнеса наших клиентов и рыбной отрасли России в целом, а также будут способствовать социально-экономическому развитию регионов Дальнего Востока. Реализацию всех достигнутых договоренностей нам поможет обеспечить глубокая отраслевая экспертиза ВТБ и накопленный опыт поддержки инвестпроектов в различных отраслях экономики", − отметил Бортников.
Пресс-служба банка напоминает, что в рамках форума были подписаны соглашения с компаниями рыбохозяйственного комплекса трех регионов Дальнего Востока.
Крупнейшее рыбодобывающие предприятие на Колыме ГК "Морской волк" при финансовой поддержке банка построит два среднетоннажных промысловых судна и новый морозильный траулер. Общий объем инвестиций компании в модернизацию собственного флота превышает 7 миллиардов рублей. В рамках соглашения с Рыболовецким колхозом им. Ленина ВТБ поддержит обновление малого флота предприятия. На Камчатке для него будут построены шесть новых траулеров-сейнеров. Сумма инвестиций в постройку судов составит порядка полутора миллиардов рублей. Кроме того, ВТБ организует финансирование обустройства логистического узла АО "Южморрыбфлот", ведущего в регионе производителя рыбных консервов. Инвестиции в проект составят более 1,2 миллиардов рублей.
На выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 09:59
ВТБ профинансирует строительство шести новых траулеров-сейнеров на Камчатке
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБДальний ВостокВосточный экономический форум (ВЭФ)Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:42Власти Таиланда призвали к взаимному признанию сертификатов вакцинации
14:37Разработан метод быстрой оценки клеточного иммунитета против коронавируса
14:35Посол России в Кабуле оценил риски экономического давления на Афганистан
14:28Из магазинов в Кабуле пропал сахар
14:26Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных
14:26Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана
14:23Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
Лента новостейМолния