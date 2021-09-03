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В Ростуризме сообщили, сколько человек путешествовали по России в этом году
В Ростуризме сообщили, сколько человек путешествовали по России в этом году - РИА Новости, 03.09.2021
В Ростуризме сообщили, сколько человек путешествовали по России в этом году
Около 63 миллионов туристов с начала этого года совершили поездки по России, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма во время Восточного экономического... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T17:03
2021-09-03T17:03
2021-09-03T17:03
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Около 63 миллионов туристов с начала этого года совершили поездки по России, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма во время Восточного экономического форума.Глава ведомства Зарина Догузова также указала, что в средствах размещения, в том числе в отелях, с начала года останавливались 31,5 миллиона гостей. Соответственно, примерно столько же, по экспертным оценкам, ездит либо с однодневными поездками, либо останавливается не в гостиницах.В ведомстве рассказали, что на сегодняшний день потенциальный общий объем инвестиций в развитие туризма на Дальнем Востоке оценивается в 250 миллиардов рублей. "Проекты на 95 миллиардов рублей находятся в высокой степени проработки, по ним основные средства в строительство и реновацию отелей будут вложены в период до 2025 года", – уточнили в пресс-службе.После переговоров с инвесторами и регионами Дальнего Востока в Ростуризме прогнозируют, что проекты на сумму в 72 миллиарда рублей будут претендовать на получение льготных кредитов – ключевой меры поддержки инвесторов, которую реализует ведомство в рамках национального проекта по туризму.
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владивосток, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, новости - туризм, дальний восток, туристы, туризм, зарина догузова, россия, отдых в россии 2021 летом
В Ростуризме сообщили, сколько человек путешествовали по России в этом году
Ростуризм: порядка 63 миллионов человек с начала года совершили турпоездки по России
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Около 63 миллионов туристов с начала этого года совершили поездки по России, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма во время Восточного экономического форума.
Глава ведомства Зарина Догузова также указала, что в средствах размещения, в том числе в отелях, с начала года останавливались 31,5 миллиона гостей. Соответственно, примерно столько же, по экспертным оценкам, ездит либо с однодневными поездками, либо останавливается не в гостиницах.
В ведомстве рассказали, что на сегодняшний день потенциальный общий объем инвестиций в развитие туризма на Дальнем Востоке оценивается в 250 миллиардов рублей.
"Проекты на 95 миллиардов рублей находятся в высокой степени проработки, по ним основные средства в строительство и реновацию отелей будут вложены в период до 2025 года", – уточнили в пресс-службе.
После переговоров с инвесторами и регионами Дальнего Востока в Ростуризме прогнозируют, что проекты на сумму в 72 миллиарда рублей будут претендовать на получение льготных кредитов – ключевой меры поддержки инвесторов, которую реализует ведомство в рамках национального проекта по туризму.