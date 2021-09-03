Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210903/rosturizm-1748578474.html
В Ростуризме сообщили, сколько человек путешествовали по России в этом году
В Ростуризме сообщили, сколько человек путешествовали по России в этом году - РИА Новости, 03.09.2021
В Ростуризме сообщили, сколько человек путешествовали по России в этом году
Около 63 миллионов туристов с начала этого года совершили поездки по России, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма во время Восточного экономического... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T17:03
2021-09-03T17:03
туризм
владивосток
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дальневосточный федеральный университет
новости - туризм
дальний восток
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151604/13/1516041302_0:388:2927:2034_1920x0_80_0_0_b7c18e87c9264488c31abfdeed33bef3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Около 63 миллионов туристов с начала этого года совершили поездки по России, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма во время Восточного экономического форума.Глава ведомства Зарина Догузова также указала, что в средствах размещения, в том числе в отелях, с начала года останавливались 31,5 миллиона гостей. Соответственно, примерно столько же, по экспертным оценкам, ездит либо с однодневными поездками, либо останавливается не в гостиницах.В ведомстве рассказали, что на сегодняшний день потенциальный общий объем инвестиций в развитие туризма на Дальнем Востоке оценивается в 250 миллиардов рублей. "Проекты на 95 миллиардов рублей находятся в высокой степени проработки, по ним основные средства в строительство и реновацию отелей будут вложены в период до 2025 года", – уточнили в пресс-службе.После переговоров с инвесторами и регионами Дальнего Востока в Ростуризме прогнозируют, что проекты на сумму в 72 миллиарда рублей будут претендовать на получение льготных кредитов – ключевой меры поддержки инвесторов, которую реализует ведомство в рамках национального проекта по туризму.
https://ria.ru/20210903/molodezh-1748458921.html
владивосток
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151604/13/1516041302_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_7bf00abe1c3f5b513a62462ac6697389.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владивосток, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, новости - туризм, дальний восток, туристы, туризм, зарина догузова, россия, отдых в россии 2021 летом
17:03 03.09.2021
 
В Ростуризме сообщили, сколько человек путешествовали по России в этом году

Ростуризм: порядка 63 миллионов человек с начала года совершили турпоездки по России

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы идут по веревочной лестнице между зубцами горы Ай-Петри в Крыму.
Туристы идут по веревочной лестнице между зубцами горы Ай-Петри в Крыму. - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Около 63 миллионов туристов с начала этого года совершили поездки по России, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма во время Восточного экономического форума.
Глава ведомства Зарина Догузова также указала, что в средствах размещения, в том числе в отелях, с начала года останавливались 31,5 миллиона гостей. Соответственно, примерно столько же, по экспертным оценкам, ездит либо с однодневными поездками, либо останавливается не в гостиницах.
В ведомстве рассказали, что на сегодняшний день потенциальный общий объем инвестиций в развитие туризма на Дальнем Востоке оценивается в 250 миллиардов рублей.
"Проекты на 95 миллиардов рублей находятся в высокой степени проработки, по ним основные средства в строительство и реновацию отелей будут вложены в период до 2025 года", – уточнили в пресс-службе.
После переговоров с инвесторами и регионами Дальнего Востока в Ростуризме прогнозируют, что проекты на сумму в 72 миллиарда рублей будут претендовать на получение льготных кредитов – ключевой меры поддержки инвесторов, которую реализует ведомство в рамках национального проекта по туризму.
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 05:38Туризм
Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
 
ТуризмВладивостокФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Дальневосточный федеральный университетНовости - ТуризмДальний ВостоктуристыТуризмЗарина ДогузоваРоссияотдых в России 2021 летом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06Украине предрекли энергетическую катастрофу
06:01Программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию городов Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
03:40В России растет популяция амурского тигра
Лента новостейМолния