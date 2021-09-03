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В "Росгеологии" призвали увеличить финансирование разведки месторождений
В "Росгеологии" призвали увеличить финансирование разведки месторождений - РИА Новости, 03.09.2021
В "Росгеологии" призвали увеличить финансирование разведки месторождений
"Росгеология" считает необходимым увеличить госфинансирование геологоразведки вдвое, рассказал глава компании Сергей Горьков в интервью РИА новости на Восточном РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:40
2021-09-03T12:40
экономика
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
росгеология
сергей горьков
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. "Росгеология" считает необходимым увеличить госфинансирование геологоразведки вдвое, рассказал глава компании Сергей Горьков в интервью РИА новости на Восточном экономическом форуме."Если мы хотим иметь хороший задел для будущих поколений, иметь плановую работу - я считаю нужно удвоение произвести затрат государства на геологоразведку", - сказал он.Горьков пояснил, что задел, который был создан в СССР, существенно сокращается. Раньше месторождения, по его словам, были "более простые", тогда как сейчас этап более сложный, требующий больше затрат.Как заявил накануне глава Минприроды РФ Александр Козлов, на геологоразведку в 2022-2024 годах будет выделено 31,6 миллиарда рублей, причем половина этих средств пойдет на финансирование технического перевооружения "Росгеологии".Затраты на геологоразведку нефти и газа из бюджета в 2021 году составят 11,87 миллиарда рублей, что на 11,4% ниже, чем этот же показатель за 2019 год.
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экономика, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), росгеология, сергей горьков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:40 03.09.2021 (обновлено: 12:40 03.09.2021)
 
В "Росгеологии" призвали увеличить финансирование разведки месторождений

Глава "Росгеологии" Горьков призвал увеличить госфинансирование разведки месторождений

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГенеральный директор, председатель правления компании "Росгеология" Сергей Горьков во время интервью МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Генеральный директор, председатель правления компании Росгеология Сергей Горьков во время интервью МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. "Росгеология" считает необходимым увеличить госфинансирование геологоразведки вдвое, рассказал глава компании Сергей Горьков в интервью РИА новости на Восточном экономическом форуме.
"Если мы хотим иметь хороший задел для будущих поколений, иметь плановую работу - я считаю нужно удвоение произвести затрат государства на геологоразведку", - сказал он.
Горьков пояснил, что задел, который был создан в СССР, существенно сокращается. Раньше месторождения, по его словам, были "более простые", тогда как сейчас этап более сложный, требующий больше затрат.
Как заявил накануне глава Минприроды РФ Александр Козлов, на геологоразведку в 2022-2024 годах будет выделено 31,6 миллиарда рублей, причем половина этих средств пойдет на финансирование технического перевооружения "Росгеологии".
Затраты на геологоразведку нефти и газа из бюджета в 2021 году составят 11,87 миллиарда рублей, что на 11,4% ниже, чем этот же показатель за 2019 год.
Эмблема Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
06:54
На ВЭФ подписали соглашение о восстановлении Олекминского месторождения
 
ЭкономикаАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РосгеологияСергей ГорьковВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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