https://ria.ru/20210903/rosgeologiya-1748496292.html

В "Росгеологии" призвали увеличить финансирование разведки месторождений

В "Росгеологии" призвали увеличить финансирование разведки месторождений - РИА Новости, 03.09.2021

В "Росгеологии" призвали увеличить финансирование разведки месторождений

"Росгеология" считает необходимым увеличить госфинансирование геологоразведки вдвое, рассказал глава компании Сергей Горьков в интервью РИА новости на Восточном РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:40

2021-09-03T10:40

2021-09-03T12:40

экономика

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

росгеология

сергей горьков

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. "Росгеология" считает необходимым увеличить госфинансирование геологоразведки вдвое, рассказал глава компании Сергей Горьков в интервью РИА новости на Восточном экономическом форуме."Если мы хотим иметь хороший задел для будущих поколений, иметь плановую работу - я считаю нужно удвоение произвести затрат государства на геологоразведку", - сказал он.Горьков пояснил, что задел, который был создан в СССР, существенно сокращается. Раньше месторождения, по его словам, были "более простые", тогда как сейчас этап более сложный, требующий больше затрат.Как заявил накануне глава Минприроды РФ Александр Козлов, на геологоразведку в 2022-2024 годах будет выделено 31,6 миллиарда рублей, причем половина этих средств пойдет на финансирование технического перевооружения "Росгеологии".Затраты на геологоразведку нефти и газа из бюджета в 2021 году составят 11,87 миллиарда рублей, что на 11,4% ниже, чем этот же показатель за 2019 год.

https://ria.ru/20210903/soglashenie-1748464037.html

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экономика, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), росгеология, сергей горьков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)