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В Минздраве рассказали о побочных эффектах при ревакцинации от COVID-19
В Минздраве рассказали о побочных эффектах при ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2021
В Минздраве рассказали о побочных эффектах при ревакцинации от COVID-19
Побочные реакции на вакцины от коронавируса при ревакцинации не отличаются от тех, что уже были известны, заявил РИА Новости первый заместитель министра... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:20
2021-09-03T07:20
2021-09-03T07:20
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
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виктор фисенко
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Побочные реакции на вакцины от коронавируса при ревакцинации не отличаются от тех, что уже были известны, заявил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко."Абсолютно те же самые. Это достаточно хорошая переносимость препаратов. У нас онлайн создан и работает регистр, есть мобильное приложение, куда поступают данные о том, как пациенты переносят вакцину, какие наблюдаются у них нежелательные реакции, поэтому абсолютно тот же спектр, что и был при первоначальной вакцинации. Все возможные реакции учтены в инструкции к медицинскому применению к каждому лекарственному препарату", - сказал Фисенко на полях ВЭФ.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/gripp-1748432243.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, коронавирус covid-19, виктор фисенко, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
В Минздраве рассказали о побочных эффектах при ревакцинации от COVID-19
Минздрав: при ревакцинации от COVID-19 побочные реакции не отличаются от первой прививки