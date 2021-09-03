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Липецкая область
https://ria.ru/20210903/reanimobili-1748498746.html
В больницы Липецкой области в этом году поступят 19 реанимобилей
В больницы Липецкой области в этом году поступят 19 реанимобилей - РИА Новости, 03.09.2021
В больницы Липецкой области в этом году поступят 19 реанимобилей
В Липецкую область до конца года поступят 19 автомобилей скорой помощи, которые направятся в сельские и районные больницы области, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:47
2021-09-03T11:01
липецкая область
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 сен – РИА Новости. В Липецкую область до конца года поступят 19 автомобилей скорой помощи, которые направятся в сельские и районные больницы области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что во время пандемии коронавируса на линию единой диспетчерской службы региона поступало немало жалоб от жителей на долгое ожидание скорой помощи. Для устранения проблемы региональные власти решили увеличить парк медицинского автотранспорта.Средства на приобретение 19 реанимобилей выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Неделю назад по региональной программе модернизации первичного звена мунициальные медучреждения уже получили 22 автомобиля "Лада Ларгус". На этих автомобилях пациентов доставляют в больницы и поликлиники областного центра, врачей до места жительства больных, перевозят биологические материалы на исследование и доставляют лекарства до жителей отдаленных сел. Для этих целей до конца года также в рамках программы модернизации первичного звена областного здравоохранения ожидается поступление еще 33 автомобилей "Соболь".
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липецкая область, здоровье - общество, игорь артамонов
10:47 03.09.2021 (обновлено: 11:01 03.09.2021)
 

В больницы Липецкой области в этом году поступят 19 реанимобилей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации
Автомобиль реанимации - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛИПЕЦК, 3 сен – РИА Новости. В Липецкую область до конца года поступят 19 автомобилей скорой помощи, которые направятся в сельские и районные больницы области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что во время пандемии коронавируса на линию единой диспетчерской службы региона поступало немало жалоб от жителей на долгое ожидание скорой помощи. Для устранения проблемы региональные власти решили увеличить парк медицинского автотранспорта.
"Надо учитывать, что очень часто в скорую поступает несколько вызовов одновременно. У кого-то инсульт или человек попал в аварию – эти случаи обслуживаются в первую очередь. Но другие пациенты тоже не должны ждать помощи по несколько часов", - отметил Артамонов.
Средства на приобретение 19 реанимобилей выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Неделю назад по региональной программе модернизации первичного звена мунициальные медучреждения уже получили 22 автомобиля "Лада Ларгус". На этих автомобилях пациентов доставляют в больницы и поликлиники областного центра, врачей до места жительства больных, перевозят биологические материалы на исследование и доставляют лекарства до жителей отдаленных сел. Для этих целей до конца года также в рамках программы модернизации первичного звена областного здравоохранения ожидается поступление еще 33 автомобилей "Соболь".
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Липецкая областьЛипецкая областьЗдоровье - ОбществоИгорь Артамонов
 
 
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