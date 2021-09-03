10:47 03.09.2021 (обновлено: 11:01 03.09.2021)
В больницы Липецкой области в этом году поступят 19 реанимобилей
ЛИПЕЦК, 3 сен – РИА Новости. В Липецкую область до конца года поступят 19 автомобилей скорой помощи, которые направятся в сельские и районные больницы области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что во время пандемии коронавируса на линию единой диспетчерской службы региона поступало немало жалоб от жителей на долгое ожидание скорой помощи. Для устранения проблемы региональные власти решили увеличить парк медицинского автотранспорта.
"Надо учитывать, что очень часто в скорую поступает несколько вызовов одновременно. У кого-то инсульт или человек попал в аварию – эти случаи обслуживаются в первую очередь. Но другие пациенты тоже не должны ждать помощи по несколько часов", - отметил Артамонов.
Средства на приобретение 19 реанимобилей выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Неделю назад по региональной программе модернизации первичного звена мунициальные медучреждения уже получили 22 автомобиля "Лада Ларгус". На этих автомобилях пациентов доставляют в больницы и поликлиники областного центра, врачей до места жительства больных, перевозят биологические материалы на исследование и доставляют лекарства до жителей отдаленных сел. Для этих целей до конца года также в рамках программы модернизации первичного звена областного здравоохранения ожидается поступление еще 33 автомобилей "Соболь".