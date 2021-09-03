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В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей - РИА Новости, 03.09.2021
В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
Грабители с битами отобрали у гендиректора туристической фирмы 27 миллионов рублей, рассказал РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:55
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происшествия
москва
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Грабители с битами отобрали у гендиректора туристической фирмы 27 миллионов рублей, рассказал РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.По словам пострадавшего, накануне вечером он шел по улице Авиамоторной к другу, как вдруг путь ему преградили четверо в медицинских масках. Они избили его битами и забрали сумку с деньгами - в ней были 27 миллионов рублей.Сейчас мужчина в больнице, преступников ищут. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", - отметил собеседник РИА Новости.
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происшествия, москва, россия
13:55 03.09.2021
 
В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей

Источник: в Москве грабители с битами отобрали у бизнесмена сумку с 27 миллионами рублей

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на Большой Каменный мост с Дома Пашкова
Вид на Большой Каменный мост с Дома Пашкова - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Грабители с битами отобрали у гендиректора туристической фирмы 27 миллионов рублей, рассказал РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.
По словам пострадавшего, накануне вечером он шел по улице Авиамоторной к другу, как вдруг путь ему преградили четверо в медицинских масках. Они избили его битами и забрали сумку с деньгами - в ней были 27 миллионов рублей.
Сейчас мужчина в больнице, преступников ищут. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", - отметил собеседник РИА Новости.
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