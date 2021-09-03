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В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей

В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей - РИА Новости, 03.09.2021

В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей

Грабители с битами отобрали у гендиректора туристической фирмы 27 миллионов рублей, рассказал РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:55

2021-09-03T13:55

2021-09-03T13:55

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Грабители с битами отобрали у гендиректора туристической фирмы 27 миллионов рублей, рассказал РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.По словам пострадавшего, накануне вечером он шел по улице Авиамоторной к другу, как вдруг путь ему преградили четверо в медицинских масках. Они избили его битами и забрали сумку с деньгами - в ней были 27 миллионов рублей.Сейчас мужчина в больнице, преступников ищут. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", - отметил собеседник РИА Новости.

https://ria.ru/20200805/1575382588.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, россия