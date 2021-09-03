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Участники ВЭФ высадили во Владивостоке реликтовые деревья и растения
Участники ВЭФ высадили во Владивостоке реликтовые деревья и растения - РИА Новости, 03.09.2021
Участники ВЭФ высадили во Владивостоке реликтовые деревья и растения
Почти 100 реликтовых деревьев, среди которых абрикос маньчжурский, можжевельник, рододендрон Шлиппенбаха, высадили на набережной бухты Аякс во Владивостоке... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T04:12
2021-09-03T04:13
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
константин шестаков
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Почти 100 реликтовых деревьев, среди которых абрикос маньчжурский, можжевельник, рододендрон Шлиппенбаха, высадили на набережной бухты Аякс во Владивостоке участники Восточного экономического форма - федеральные министры, губернаторы регионов Дальнего Востока, представители бизнеса, а также фонда "Росконгресс", передает корреспондент РИА Новости.Большой сквер реликтовых растений Дальнего Востока, по словам организаторов, является первым, но традиция будет продолжена."В ноябре прошлого года к нам пришла серьезная непогода, и часть лесного фонда была утрачена, много деревьев было сломано. И мы придумали добрую традицию Восточного экономического форума... И с текущего года мы бы хотели на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, здесь, в бухте Аякс, продолжать высадку сада реликтовых растений: в конце лета будущего года здесь уже будет высажена тысяча реликтовых деревьев, а сегодня начало - первые 100", - сказал мэр Владивостока Константин Шестаков.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/vystuplenie-1748446589.html
https://ria.ru/20210902/vef-2021-1748344813.html
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дальневосточный федеральный университет, дальний восток, константин шестаков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:12 03.09.2021 (обновлено: 04:13 03.09.2021)
 
Участники ВЭФ высадили во Владивостоке реликтовые деревья и растения

Участники ВЭФ высадили на набережной бухты Аякс во Владивостоке 100 реликтовых деревьев

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаги на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета во время проведения Восточного экономического форума 2021
Флаги на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета во время проведения Восточного экономического форума 2021 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Почти 100 реликтовых деревьев, среди которых абрикос маньчжурский, можжевельник, рододендрон Шлиппенбаха, высадили на набережной бухты Аякс во Владивостоке участники Восточного экономического форма - федеральные министры, губернаторы регионов Дальнего Востока, представители бизнеса, а также фонда "Росконгресс", передает корреспондент РИА Новости.
Большой сквер реликтовых растений Дальнего Востока, по словам организаторов, является первым, но традиция будет продолжена.
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Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ
"В ноябре прошлого года к нам пришла серьезная непогода, и часть лесного фонда была утрачена, много деревьев было сломано. И мы придумали добрую традицию Восточного экономического форума... И с текущего года мы бы хотели на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, здесь, в бухте Аякс, продолжать высадку сада реликтовых растений: в конце лета будущего года здесь уже будет высажена тысяча реликтовых деревьев, а сегодня начало - первые 100", - сказал мэр Владивостока Константин Шестаков.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
ВЭФ-2021. Работа форума - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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Дальневосточный федеральный университетДальний ВостокКонстантин ШестаковВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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