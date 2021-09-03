https://ria.ru/20210903/rasteniya-1748454339.html

Участники ВЭФ высадили во Владивостоке реликтовые деревья и растения

Участники ВЭФ высадили во Владивостоке реликтовые деревья и растения - РИА Новости, 03.09.2021

Участники ВЭФ высадили во Владивостоке реликтовые деревья и растения

Почти 100 реликтовых деревьев, среди которых абрикос маньчжурский, можжевельник, рододендрон Шлиппенбаха, высадили на набережной бухты Аякс во Владивостоке... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T04:12

2021-09-03T04:12

2021-09-03T04:13

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

константин шестаков

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748318531_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_ac85f4d0078da1ab325f36ff9c278e4f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Почти 100 реликтовых деревьев, среди которых абрикос маньчжурский, можжевельник, рододендрон Шлиппенбаха, высадили на набережной бухты Аякс во Владивостоке участники Восточного экономического форма - федеральные министры, губернаторы регионов Дальнего Востока, представители бизнеса, а также фонда "Росконгресс", передает корреспондент РИА Новости.Большой сквер реликтовых растений Дальнего Востока, по словам организаторов, является первым, но традиция будет продолжена."В ноябре прошлого года к нам пришла серьезная непогода, и часть лесного фонда была утрачена, много деревьев было сломано. И мы придумали добрую традицию Восточного экономического форума... И с текущего года мы бы хотели на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, здесь, в бухте Аякс, продолжать высадку сада реликтовых растений: в конце лета будущего года здесь уже будет высажена тысяча реликтовых деревьев, а сегодня начало - первые 100", - сказал мэр Владивостока Константин Шестаков.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/vystuplenie-1748446589.html

https://ria.ru/20210902/vef-2021-1748344813.html

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальневосточный федеральный университет, дальний восток, константин шестаков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)