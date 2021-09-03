04:12 03.09.2021 (обновлено: 04:13 03.09.2021)
Участники ВЭФ высадили во Владивостоке реликтовые деревья и растения
Участники ВЭФ высадили на набережной бухты Аякс во Владивостоке 100 реликтовых деревьев
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаги на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета во время проведения Восточного экономического форума 2021
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Почти 100 реликтовых деревьев, среди которых абрикос маньчжурский, можжевельник, рододендрон Шлиппенбаха, высадили на набережной бухты Аякс во Владивостоке участники Восточного экономического форма - федеральные министры, губернаторы регионов Дальнего Востока, представители бизнеса, а также фонда "Росконгресс", передает корреспондент РИА Новости.
Большой сквер реликтовых растений Дальнего Востока, по словам организаторов, является первым, но традиция будет продолжена.
"В ноябре прошлого года к нам пришла серьезная непогода, и часть лесного фонда была утрачена, много деревьев было сломано. И мы придумали добрую традицию Восточного экономического форума... И с текущего года мы бы хотели на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, здесь, в бухте Аякс, продолжать высадку сада реликтовых растений: в конце лета будущего года здесь уже будет высажена тысяча реликтовых деревьев, а сегодня начало - первые 100", - сказал мэр Владивостока Константин Шестаков.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.