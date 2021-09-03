https://ria.ru/20210903/rakety-1748495671.html

Путин призвал защититься от размещения ракет США на территории Японии

Путин призвал защититься от размещения ракет США на территории Японии - РИА Новости, 03.09.2021

Путин призвал защититься от размещения ракет США на территории Японии

Нужно в ситуации с мирным договором с Японией учитывать существующие реалии, иметь гарантии неразмещения американских ракетных систем вблизи российских границ,... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:35

2021-09-03T10:35

2021-09-03T10:43

япония

владимир путин

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748478236_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_aa79d270ea5e57a16fda983c1ad61903.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Нужно в ситуации с мирным договором с Японией учитывать существующие реалии, иметь гарантии неразмещения американских ракетных систем вблизи российских границ, заявил на пленарном заседании ВЭФ президент России Владимир Путин."Мы должны учитывать имеющиеся реалии, одна из них заключается в том, что при разговорах о мирном договоре мы должны обеспечить и мирное будущее, а это значит, что мы должны быть гарантированно (защищены - ред.) от неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооруженных сил и тем более ракетных ударных систем вблизи от наших границ", — сказал он.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210831/yaponiya-1747931987.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, владимир путин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)