https://ria.ru/20210903/rakety-1748495671.html
Путин призвал защититься от размещения ракет США на территории Японии
Путин призвал защититься от размещения ракет США на территории Японии - РИА Новости, 03.09.2021
Путин призвал защититься от размещения ракет США на территории Японии
Нужно в ситуации с мирным договором с Японией учитывать существующие реалии, иметь гарантии неразмещения американских ракетных систем вблизи российских границ,... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:35
2021-09-03T10:35
2021-09-03T10:43
япония
владимир путин
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Нужно в ситуации с мирным договором с Японией учитывать существующие реалии, иметь гарантии неразмещения американских ракетных систем вблизи российских границ, заявил на пленарном заседании ВЭФ президент России Владимир Путин."Мы должны учитывать имеющиеся реалии, одна из них заключается в том, что при разговорах о мирном договоре мы должны обеспечить и мирное будущее, а это значит, что мы должны быть гарантированно (защищены - ред.) от неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооруженных сил и тем более ракетных ударных систем вблизи от наших границ", — сказал он.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210831/yaponiya-1747931987.html
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япония, владимир путин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:35 03.09.2021 (обновлено: 10:43 03.09.2021)
Путин призвал защититься от размещения ракет США на территории Японии
Президент Путин: мы должны иметь гарантии неразмещения ракет США на территории Японии