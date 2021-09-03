https://ria.ru/20210903/putin-1748546385.html

Путин выразил надежду на успех проектов, реализуемых на Дальнем Востоке

Путин выразил надежду на успех проектов, реализуемых на Дальнем Востоке - РИА Новости, 03.09.2021

Путин выразил надежду на успех проектов, реализуемых на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на успех проектов, которые планируется реализовать на территории Дальнего Востока, подчеркнув, что государство... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:38

2021-09-03T13:38

2021-09-03T13:38

экономика

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на успех проектов, которые планируется реализовать на территории Дальнего Востока, подчеркнув, что государство сделает для этого все зависящее."Я традиционно хочу поблагодарить нашего модератора, всех собравшихся за то, что вы приехали во Владивосток, посвятили этому немало времени, за то, что вы думаете о реализации проектов на Дальнем Востоке России, и хочу выразить надежду на то, что они будут успешными. Со своей стороны, государство сделает все, что от нас зависит", - сказал Путин в своем заключительном слове на пленарной сессии ВЭФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/putin-1748523804.html

владивосток

дальний восток

россия

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экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)