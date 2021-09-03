https://ria.ru/20210903/putin-1748518233.html
Путин призвал к совместной работе по Севморпути
Путин призвал к совместной работе по Севморпути - РИА Новости, 03.09.2021
Путин призвал к совместной работе по Севморпути
Президент РФ Владимир Путин надеется, что заинтересованные в развитии Северного морского пути страны будут искать площадку для совместной работы, а не для... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:01
2021-09-03T12:01
2021-09-03T12:01
экономика
сша
владивосток
владимир путин
джо байден
дальневосточный федеральный университет
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что заинтересованные в развитии Северного морского пути страны будут искать площадку для совместной работы, а не для конфронтаций."Думаю, что в рамках Северного совета, который я упоминал и в котором мы сегодня председательствуем, мы неоднократно будем обращаться к этому вопросу", - сказал Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума, отвечая на вопрос об интересе других стран к развитию СМП.Глава государства добавил, что этому вопросу было уделено много внимания на встрече с президентом США Джо Байденом."Надеюсь на реакцию от всех партнеров - и от Канады, и от Дании, и от других участников этого процесса, будут заинтересованы, все будут настроены не на то, чтобы искать ещё одну площадку для каких-то споров и конфронтаций, а для совместной работы", - добавил он.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/putin-1748503739.html
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экономика, сша, владивосток, владимир путин, джо байден, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Путин призвал к совместной работе по Севморпути
Президент Путин надеется, что страны найдут площадку для совместной работы по Севморпути