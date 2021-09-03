https://ria.ru/20210903/putin-1748492509.html

Путин призвал улучшить качество жизни на Дальнем Востоке

Путин призвал улучшить качество жизни на Дальнем Востоке - РИА Новости, 03.09.2021

Путин призвал улучшить качество жизни на Дальнем Востоке

Качество жизни в каждом субъекте Дальнего Востока к 2024 году должно быть не ниже среднероссийского, это сложная задача, требующая системной работы, заявил... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:24

2021-09-03T10:24

2021-09-03T10:24

общество

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Качество жизни в каждом субъекте Дальнего Востока к 2024 году должно быть не ниже среднероссийского, это сложная задача, требующая системной работы, заявил президент России Владимир Путин."К 2024 году в каждом дальневосточном субъекте федерации качество жизни должно быть не ниже среднероссийского. Это комплексная, сложная задача, требующая системной работы. Прежде всего, имею в виду здравоохранение", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Он отметил, что врачи дальневосточных больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов трудятся достойно, с полной отдачей."Очевидны и проблемы, которые не решить, если пользоваться какими-то формальными, усредненными формулами и подходами. Обязательно нужно учитывать специфику и особенности региона",- пояснил президент.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/putin-1748483689.html

https://ria.ru/20210903/zdorove-1748487274.html

владивосток

дальний восток

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общество, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)