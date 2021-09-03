https://ria.ru/20210903/putin-1748492509.html
Путин призвал улучшить качество жизни на Дальнем Востоке
Путин призвал улучшить качество жизни на Дальнем Востоке - РИА Новости, 03.09.2021
Путин призвал улучшить качество жизни на Дальнем Востоке
Качество жизни в каждом субъекте Дальнего Востока к 2024 году должно быть не ниже среднероссийского, это сложная задача, требующая системной работы, заявил... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:24
2021-09-03T10:24
2021-09-03T10:24
общество
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Качество жизни в каждом субъекте Дальнего Востока к 2024 году должно быть не ниже среднероссийского, это сложная задача, требующая системной работы, заявил президент России Владимир Путин."К 2024 году в каждом дальневосточном субъекте федерации качество жизни должно быть не ниже среднероссийского. Это комплексная, сложная задача, требующая системной работы. Прежде всего, имею в виду здравоохранение", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Он отметил, что врачи дальневосточных больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов трудятся достойно, с полной отдачей."Очевидны и проблемы, которые не решить, если пользоваться какими-то формальными, усредненными формулами и подходами. Обязательно нужно учитывать специфику и особенности региона",- пояснил президент.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/putin-1748483689.html
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общество, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Путин призвал улучшить качество жизни на Дальнем Востоке
Президент Путин рассказал, каким должно быть качество жизни на Дальнем Востоке к 2024 году