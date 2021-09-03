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Путин поручил проанализировать создание центра "зеленого" водорода
Путин поручил проанализировать создание центра "зеленого" водорода - РИА Новости, 03.09.2021
Путин поручил проанализировать создание центра "зеленого" водорода
Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) поручил правительству проанализировать целесообразность создания на Дальнем Востоке... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:17
2021-09-03T10:17
экономика
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) поручил правительству проанализировать целесообразность создания на Дальнем Востоке центра производства "зеленого" водорода и аммиака и участия в нем зарубежных партнеров."Я прошу правительство проанализировать все аспекты создания на Дальнем Востоке центра по производству "зеленого" водорода и аммиака, включая технико-экономическую целесообразность такого проекта и участия в нем зарубежных наших партнеров, прежде всего из Японии и Китая", - заявил он.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:17 03.09.2021
 
Путин поручил проанализировать создание центра "зеленого" водорода

Президент Путин поручил проанализировать создание центра "зеленого" водорода и аммиака

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) поручил правительству проанализировать целесообразность создания на Дальнем Востоке центра производства "зеленого" водорода и аммиака и участия в нем зарубежных партнеров.
"Я прошу правительство проанализировать все аспекты создания на Дальнем Востоке центра по производству "зеленого" водорода и аммиака, включая технико-экономическую целесообразность такого проекта и участия в нем зарубежных наших партнеров, прежде всего из Японии и Китая", - заявил он.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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ЭкономикаВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетДальний ВостокВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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