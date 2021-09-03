https://ria.ru/20210903/putin-1748490853.html
Путин поручил проанализировать создание центра "зеленого" водорода
Путин поручил проанализировать создание центра "зеленого" водорода - РИА Новости, 03.09.2021
Путин поручил проанализировать создание центра "зеленого" водорода
Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) поручил правительству проанализировать целесообразность создания на Дальнем Востоке... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:17
2021-09-03T10:17
2021-09-03T10:17
экономика
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748489828_0:104:3072:1832_1920x0_80_0_0_5fe1142b71b145b9bc85c4221312a8b4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) поручил правительству проанализировать целесообразность создания на Дальнем Востоке центра производства "зеленого" водорода и аммиака и участия в нем зарубежных партнеров."Я прошу правительство проанализировать все аспекты создания на Дальнем Востоке центра по производству "зеленого" водорода и аммиака, включая технико-экономическую целесообразность такого проекта и участия в нем зарубежных наших партнеров, прежде всего из Японии и Китая", - заявил он.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://realty.ria.ru/20210903/zhile-1748489645.html
владивосток
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748489828_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce93ba6dc945c7fd6d377912ec4862aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Путин поручил проанализировать создание центра "зеленого" водорода
Президент Путин поручил проанализировать создание центра "зеленого" водорода и аммиака