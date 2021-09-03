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Путин назвал цель планов по развитию Дальнего Востока
Путин назвал цель планов по развитию Дальнего Востока - РИА Новости, 03.09.2021
Путин назвал цель планов по развитию Дальнего Востока
Цель и смысл планов по развитию Дальнего Востока не столько в освоении природных ресурсов, в привлечении инвестиций, но прежде всего в создании удобных и... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:16
2021-09-03T10:16
экономика
владивосток
владимир путин
дальний восток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Цель и смысл планов по развитию Дальнего Востока не столько в освоении природных ресурсов, в привлечении инвестиций, но прежде всего в создании удобных и комфортных условий для жизни людей, заявил президент РФ Владимир Путин."Смысл, ценность, значение всех планов, которые мы планируем осуществить здесь, не только и не столько в освоении природных ресурсов, в привлечении инвестиций, технологий, но прежде всего в том, чтобы людям на Дальнем Востоке было удобно и комфортно жить, реализовывать свои знания, таланты, создавать семьи, строить дома, растить детей", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ.Президент напомнил, что с 2019 года на Дальнем Востоке действует специальный демографический пакет, он включает повышенный размер материнского капитала при рождении второго ребенка, единовременные выплаты при рождении первого ребенка, а при рождении третьего и последующего детей предоставляется и ежемесячная выплата.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/ottok-1748378970.html
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экономика, владивосток, владимир путин, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:16 03.09.2021
 
Путин назвал цель планов по развитию Дальнего Востока

Путин: цель планов по развитию Дальнего Востока — создание комфортных условий для жизни

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Цель и смысл планов по развитию Дальнего Востока не столько в освоении природных ресурсов, в привлечении инвестиций, но прежде всего в создании удобных и комфортных условий для жизни людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Смысл, ценность, значение всех планов, которые мы планируем осуществить здесь, не только и не столько в освоении природных ресурсов, в привлечении инвестиций, технологий, но прежде всего в том, чтобы людям на Дальнем Востоке было удобно и комфортно жить, реализовывать свои знания, таланты, создавать семьи, строить дома, растить детей", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 15:33
Путин указал причину оттока населения с Дальнего Востока
Президент напомнил, что с 2019 года на Дальнем Востоке действует специальный демографический пакет, он включает повышенный размер материнского капитала при рождении второго ребенка, единовременные выплаты при рождении первого ребенка, а при рождении третьего и последующего детей предоставляется и ежемесячная выплата.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 03:48
Трутнев заявил о высокой рентабельности развития Дальнего Востока
 
ЭкономикаВладивостокВладимир ПутинДальний ВостокРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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