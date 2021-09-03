https://ria.ru/20210903/putin-1748490286.html

Путин назвал цель планов по развитию Дальнего Востока

Путин назвал цель планов по развитию Дальнего Востока - РИА Новости, 03.09.2021

Путин назвал цель планов по развитию Дальнего Востока

Цель и смысл планов по развитию Дальнего Востока не столько в освоении природных ресурсов, в привлечении инвестиций, но прежде всего в создании удобных и... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:16

2021-09-03T10:16

2021-09-03T10:16

экономика

владивосток

владимир путин

дальний восток

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Цель и смысл планов по развитию Дальнего Востока не столько в освоении природных ресурсов, в привлечении инвестиций, но прежде всего в создании удобных и комфортных условий для жизни людей, заявил президент РФ Владимир Путин."Смысл, ценность, значение всех планов, которые мы планируем осуществить здесь, не только и не столько в освоении природных ресурсов, в привлечении инвестиций, технологий, но прежде всего в том, чтобы людям на Дальнем Востоке было удобно и комфортно жить, реализовывать свои знания, таланты, создавать семьи, строить дома, растить детей", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ.Президент напомнил, что с 2019 года на Дальнем Востоке действует специальный демографический пакет, он включает повышенный размер материнского капитала при рождении второго ребенка, единовременные выплаты при рождении первого ребенка, а при рождении третьего и последующего детей предоставляется и ежемесячная выплата.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/ottok-1748378970.html

https://ria.ru/20210902/razvitie-1748265053.html

владивосток

дальний восток

россия

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экономика, владивосток, владимир путин, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)