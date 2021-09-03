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https://ria.ru/20210903/putin-1748485631.html
Россия нарастит возможности Севморпути, заявил Путин
Россия нарастит возможности Севморпути, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2021
Россия нарастит возможности Севморпути, заявил Путин
Россия будет развивать транспортный потенциал Дальнего Востока, в том числе наращивать возможности Северного морского пути - к 2024 году объем грузовых... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T09:51
2021-09-03T10:28
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
экономика
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия будет развивать транспортный потенциал Дальнего Востока, в том числе наращивать возможности Северного морского пути - к 2024 году объем грузовых перевозок по этому маршруту должен вырасти до 80 миллионов тонн в год, заявил на пленарном заседании ВЭФ президент России Владимир Путин."Мы будем развивать потенциал Дальнего Востока как важнейшего участка глобальных транспортных коридоров, в том числе нарастим и возможности Северного морского пути. Отмечу, что за последние десять лет объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился на порядок… где-то в 1986 что ли году где-то семь с небольшим миллионов тонн, в прошлом году уже 33 миллиона тонн перевезено, а к 2024 году должно быть перевезено 80 миллионов тонн", - сказал Путин.Первые регулярные контейнерные рейсы из Владивостока в Петербург по Северному морскому пути нужно открыть с 2022 года, чтобы обкатать маршрут, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.Путин отметил, что это чрезвычайно важная вещь. "Это, безусловно, будущее для мировых перевозок из Азии в Европу и в обратном направлении", - подчеркнул он."Нужно рассмотреть возможность уже со следующего года открыть первые регулярные рейсы по перевозке грузов, в том числе контейнеров, между Владивостоком и Санкт-Петербургом. Чтобы, что называется, обкатать маршрут, сформировать его грузовую базу", - указал Путин.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/perevozki-1748477326.html
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россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток
09:51 03.09.2021 (обновлено: 10:28 03.09.2021)
 
Россия нарастит возможности Севморпути, заявил Путин

Президент Путин: Россия нарастит возможности перевозок по Севморпути

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с модераторами и спикерами сессий Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с модераторами и спикерами сессий Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия будет развивать транспортный потенциал Дальнего Востока, в том числе наращивать возможности Северного морского пути - к 2024 году объем грузовых перевозок по этому маршруту должен вырасти до 80 миллионов тонн в год, заявил на пленарном заседании ВЭФ президент России Владимир Путин.
"Мы будем развивать потенциал Дальнего Востока как важнейшего участка глобальных транспортных коридоров, в том числе нарастим и возможности Северного морского пути. Отмечу, что за последние десять лет объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился на порядок… где-то в 1986 что ли году где-то семь с небольшим миллионов тонн, в прошлом году уже 33 миллиона тонн перевезено, а к 2024 году должно быть перевезено 80 миллионов тонн", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
08:57
Путин призвал сделать контейнерные перевозки по Севморпути выгодными
Первые регулярные контейнерные рейсы из Владивостока в Петербург по Северному морскому пути нужно открыть с 2022 года, чтобы обкатать маршрут, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Буквально перед началом пленарной сессии, вот только что, с коллегами встречался, с модераторами сессий, которые проходят в рамках форума, прозвучало предложение запустить по Северному морскому пути контейнерную линию на регулярной, круглогодичной основе. Я уже там высказался, здесь некоторые вещи повторю. Надо внимательно, но не затягивая оценить перспективы такого транспортного коридора", - сказал президент.
Путин отметил, что это чрезвычайно важная вещь. "Это, безусловно, будущее для мировых перевозок из Азии в Европу и в обратном направлении", - подчеркнул он.
"Нужно рассмотреть возможность уже со следующего года открыть первые регулярные рейсы по перевозке грузов, в том числе контейнеров, между Владивостоком и Санкт-Петербургом. Чтобы, что называется, обкатать маршрут, сформировать его грузовую базу", - указал Путин.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
10:16
Путин назвал цель планов по развитию Дальнего Востока
 
РоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)ЭкономикаВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетДальний Восток
 
 
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