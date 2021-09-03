https://ria.ru/20210903/putin-1748485631.html

Россия нарастит возможности Севморпути, заявил Путин

Россия нарастит возможности Севморпути, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2021

Россия нарастит возможности Севморпути, заявил Путин

Россия будет развивать транспортный потенциал Дальнего Востока, в том числе наращивать возможности Северного морского пути - к 2024 году объем грузовых... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:51

2021-09-03T09:51

2021-09-03T10:28

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

экономика

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748477443_0:67:3110:1816_1920x0_80_0_0_6da5afa82bb53250f3f386226946b86c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия будет развивать транспортный потенциал Дальнего Востока, в том числе наращивать возможности Северного морского пути - к 2024 году объем грузовых перевозок по этому маршруту должен вырасти до 80 миллионов тонн в год, заявил на пленарном заседании ВЭФ президент России Владимир Путин."Мы будем развивать потенциал Дальнего Востока как важнейшего участка глобальных транспортных коридоров, в том числе нарастим и возможности Северного морского пути. Отмечу, что за последние десять лет объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился на порядок… где-то в 1986 что ли году где-то семь с небольшим миллионов тонн, в прошлом году уже 33 миллиона тонн перевезено, а к 2024 году должно быть перевезено 80 миллионов тонн", - сказал Путин.Первые регулярные контейнерные рейсы из Владивостока в Петербург по Северному морскому пути нужно открыть с 2022 года, чтобы обкатать маршрут, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.Путин отметил, что это чрезвычайно важная вещь. "Это, безусловно, будущее для мировых перевозок из Азии в Европу и в обратном направлении", - подчеркнул он."Нужно рассмотреть возможность уже со следующего года открыть первые регулярные рейсы по перевозке грузов, в том числе контейнеров, между Владивостоком и Санкт-Петербургом. Чтобы, что называется, обкатать маршрут, сформировать его грузовую базу", - указал Путин.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/perevozki-1748477326.html

https://ria.ru/20210903/putin-1748490286.html

россия

владивосток

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток