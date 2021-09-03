https://ria.ru/20210903/putin-1748483689.html

Путин назвал дух первооткрывателя отличительной чертой дальневосточников

Путин назвал дух первооткрывателя отличительной чертой дальневосточников - РИА Новости, 03.09.2021

Путин назвал дух первооткрывателя отличительной чертой дальневосточников

Президент РФ Владимир Путин назвал отличительной чертой жителей Дальнего Востока дух первооткрывателя. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:41

2021-09-03T09:41

2021-09-03T09:41

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал отличительной чертой жителей Дальнего Востока дух первооткрывателя."Дальневосточники в широком смысле этого слова – и прежние поколения, и сегодняшние, – это пионеры, первооткрыватели. Вы представляете, какую работу надо было проделать для того, чтобы осваивать эти территории, и какова она по масштабу", - сказал он, выступая на пленарном заседании ВЭФ.Путин отметил, что и сегодняшние поколения тоже во многом первооткрыватели, уточнив, что "дух первооткрывателя, дух тех, кто идёт вперёд", — это отличительная черта дальневосточников.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/putin-1748481779.html

владивосток

дальний восток

россия

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владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)