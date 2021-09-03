https://ria.ru/20210903/putin-1748483689.html
Путин назвал дух первооткрывателя отличительной чертой дальневосточников
Путин назвал дух первооткрывателя отличительной чертой дальневосточников - РИА Новости, 03.09.2021
Путин назвал дух первооткрывателя отличительной чертой дальневосточников
Президент РФ Владимир Путин назвал отличительной чертой жителей Дальнего Востока дух первооткрывателя. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T09:41
2021-09-03T09:41
2021-09-03T09:41
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал отличительной чертой жителей Дальнего Востока дух первооткрывателя."Дальневосточники в широком смысле этого слова – и прежние поколения, и сегодняшние, – это пионеры, первооткрыватели. Вы представляете, какую работу надо было проделать для того, чтобы осваивать эти территории, и какова она по масштабу", - сказал он, выступая на пленарном заседании ВЭФ.Путин отметил, что и сегодняшние поколения тоже во многом первооткрыватели, уточнив, что "дух первооткрывателя, дух тех, кто идёт вперёд", — это отличительная черта дальневосточников.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/putin-1748481779.html
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владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Путин назвал дух первооткрывателя отличительной чертой дальневосточников
Президент Путин назвал отличительной чертой жителей Дальнего Востока дух первооткрывателя