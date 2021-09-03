https://ria.ru/20210903/putin-1748483349.html
Путин призвал предлагать новые решения по развитию Дальнего Востока
Путин призвал предлагать новые решения по развитию Дальнего Востока - РИА Новости, 03.09.2021
Путин призвал предлагать новые решения по развитию Дальнего Востока
Надо предлагать новые, современные решения по ведению бизнеса на Дальнем Востоке, создавать лучшие в Азиатско-Тихоокеанском регионе условия, заявил президент... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T09:39
2021-09-03T09:39
2021-09-03T10:19
экономика
владимир путин
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Надо предлагать новые, современные решения по ведению бизнеса на Дальнем Востоке, создавать лучшие в Азиатско-Тихоокеанском регионе условия, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Мы постоянно укрепляем гарантии, расширяем возможности для ведения бизнеса по всей России. Мы хорошо понимаем, что нужно постоянно предлагать новые, более продвинутые решения, тем более для Дальнего Востока, перед которым стоит задача опережающего развития темпами выше среднероссийских. Нам здесь нужно создавать конкурентные условия для наших партнёров", - сказал Путин.Он отметил, что налоговая нагрузка, стоимости заёмного капитала, качество и скорость госуслуг для бизнеса должны быть глобольно конкурентноспособными."Лучшими, не лучше, а лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это чрезвычайно сложная задача, но к этому надо стремится", - подчеркнул президент России.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/putin-1748490286.html
https://realty.ria.ru/20210903/zhile-1748489645.html
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экономика, владимир путин, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, дальневосточный федеральный университет, россия
09:39 03.09.2021 (обновлено: 10:19 03.09.2021)
Путин призвал предлагать новые решения по развитию Дальнего Востока
Президент Путин призвал создать конкурентные условия для бизнеса на Дальнем Востоке