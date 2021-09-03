https://ria.ru/20210903/putin-1748483124.html

Путин поблагодарил губернаторов за работу на Дальнем Востоке

Путин поблагодарил губернаторов за работу на Дальнем Востоке - РИА Новости, 03.09.2021

Путин поблагодарил губернаторов за работу на Дальнем Востоке

Управленческие команды на Дальнем Востоке многое сделали для развития региона, отметил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ, поблагодарив... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:38

2021-09-03T09:38

2021-09-03T09:53

экономика

дальний восток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Управленческие команды на Дальнем Востоке многое сделали для развития региона, отметил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ, поблагодарив за это губернаторов."Отмечу работу управленческих команд на местах по улучшению делового климата. Многое сделано здесь, уважаемые коллеги, и я хочу поблагодарить за это глав регионов Дальнего Востока", - сказал Путин.Он отметил, что в 2020 году число 30 лучших регионов по инвестиционному климату вошло четыре региона Дальнего Востока.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/proekty-1748485058.html

https://ria.ru/20210903/putin-1748482780.html

дальний восток

владивосток

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экономика, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет