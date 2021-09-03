https://ria.ru/20210903/putin-1748482482.html

Путин призвал рачительно относиться к богатствам Арктики

Путин призвал рачительно относиться к богатствам Арктики - РИА Новости, 03.09.2021

Путин призвал рачительно относиться к богатствам Арктики

Арктика занимает 18% территории России, там мировые запасы сырья, надо рачительно, по-хозяйски относиться к этим богатствам, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:33

2021-09-03T09:33

2021-09-03T09:44

экономика

владимир путин

арктика

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748482347_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_5944184908b014ea469e087658d55816.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Арктика занимает 18% территории России, там мировые запасы сырья, надо рачительно, по-хозяйски относиться к этим богатствам, заявил президент России Владимир Путин на ВЭФ."Арктика - 18% нашей территории, мировые запасы сырья, нужного не только нашей стране, но и всему миру, всему человечеству. В этом смысле на нас лежит огромная ответственность за то, чтобы рачительно, по-хозяйски относиться к этим богатствам", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/putin-1748483349.html

арктика

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, арктика, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, дальневосточный федеральный университет