https://ria.ru/20210903/putin-1748482482.html
Путин призвал рачительно относиться к богатствам Арктики
Путин призвал рачительно относиться к богатствам Арктики - РИА Новости, 03.09.2021
Путин призвал рачительно относиться к богатствам Арктики
Арктика занимает 18% территории России, там мировые запасы сырья, надо рачительно, по-хозяйски относиться к этим богатствам, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T09:33
2021-09-03T09:33
2021-09-03T09:44
экономика
владимир путин
арктика
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Арктика занимает 18% территории России, там мировые запасы сырья, надо рачительно, по-хозяйски относиться к этим богатствам, заявил президент России Владимир Путин на ВЭФ."Арктика - 18% нашей территории, мировые запасы сырья, нужного не только нашей стране, но и всему миру, всему человечеству. В этом смысле на нас лежит огромная ответственность за то, чтобы рачительно, по-хозяйски относиться к этим богатствам", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владимир путин, арктика, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, дальневосточный федеральный университет
09:33 03.09.2021 (обновлено: 09:44 03.09.2021)
Путин призвал рачительно относиться к богатствам Арктики
Президент Путин призвал рачительно и по-хозяйски относиться к богатствам Арктики