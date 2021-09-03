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Липецкая область
https://ria.ru/20210903/proizvodstvo-1748570131.html
В Липецкой области планируют развивать производство сои
В Липецкой области планируют развивать производство сои - РИА Новости, 03.09.2021
В Липецкой области планируют развивать производство сои
В Липецкой области намерены развивать производство сои – самой распространенной культуры среди зернобобовых и масличных культур, служащей сырьем для широкого... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:15
2021-09-03T15:15
липецкая область
экономика
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 сен – РИА Новости. В Липецкой области намерены развивать производство сои – самой распространенной культуры среди зернобобовых и масличных культур, служащей сырьем для широкого спектра пищевых продуктов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в этом году посевные площади под эту культуру увеличились и составили почти 90 тысяч гектаров, что на двадцать процентов больше, чем в прошлом году,Артамонов отметил, что высокомаржинальные масличные культуры раньше в Липецкой области практически не выращивались. Теперь в регионе они занимают весомую долю в севообороте. Площади под соей увеличиваются ежегодно."Липецкие аграрии постоянно изучают новые сельскохозяйственные практики как российские, так и зарубежные. Сравнивают, адаптируют под условия региона. Такой подход позволяет развивать новые перспективные направления, получать хорошие результаты и прибыль",- сказал Артамонов.В пресс-службе областной администрации отметили, что увеличение посевных площадей под сою обосновано тем, что в регионе планируется запуск двух заводов по переработке масличных культур общим объемом 1 миллион тонн. Для них потребуется сырье, в первую очередь местных производителей.
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экономика, липецкая область, игорь артамонов
15:15 03.09.2021
 

В Липецкой области планируют развивать производство сои

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка сои
Уборка сои - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЛИПЕЦК, 3 сен – РИА Новости. В Липецкой области намерены развивать производство сои – самой распространенной культуры среди зернобобовых и масличных культур, служащей сырьем для широкого спектра пищевых продуктов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в этом году посевные площади под эту культуру увеличились и составили почти 90 тысяч гектаров, что на двадцать процентов больше, чем в прошлом году,
Артамонов отметил, что высокомаржинальные масличные культуры раньше в Липецкой области практически не выращивались. Теперь в регионе они занимают весомую долю в севообороте. Площади под соей увеличиваются ежегодно.
"Липецкие аграрии постоянно изучают новые сельскохозяйственные практики как российские, так и зарубежные. Сравнивают, адаптируют под условия региона. Такой подход позволяет развивать новые перспективные направления, получать хорошие результаты и прибыль",- сказал Артамонов.
В пресс-службе областной администрации отметили, что увеличение посевных площадей под сою обосновано тем, что в регионе планируется запуск двух заводов по переработке масличных культур общим объемом 1 миллион тонн. Для них потребуется сырье, в первую очередь местных производителей.
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Липецкая областьЭкономикаЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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