https://ria.ru/20210903/proizvodstvo-1748570131.html

В Липецкой области планируют развивать производство сои

В Липецкой области планируют развивать производство сои - РИА Новости, 03.09.2021

В Липецкой области планируют развивать производство сои

В Липецкой области намерены развивать производство сои – самой распространенной культуры среди зернобобовых и масличных культур, служащей сырьем для широкого... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:15

2021-09-03T15:15

2021-09-03T15:15

липецкая область

экономика

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 3 сен – РИА Новости. В Липецкой области намерены развивать производство сои – самой распространенной культуры среди зернобобовых и масличных культур, служащей сырьем для широкого спектра пищевых продуктов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в этом году посевные площади под эту культуру увеличились и составили почти 90 тысяч гектаров, что на двадцать процентов больше, чем в прошлом году,Артамонов отметил, что высокомаржинальные масличные культуры раньше в Липецкой области практически не выращивались. Теперь в регионе они занимают весомую долю в севообороте. Площади под соей увеличиваются ежегодно."Липецкие аграрии постоянно изучают новые сельскохозяйственные практики как российские, так и зарубежные. Сравнивают, адаптируют под условия региона. Такой подход позволяет развивать новые перспективные направления, получать хорошие результаты и прибыль",- сказал Артамонов.В пресс-службе областной администрации отметили, что увеличение посевных площадей под сою обосновано тем, что в регионе планируется запуск двух заводов по переработке масличных культур общим объемом 1 миллион тонн. Для них потребуется сырье, в первую очередь местных производителей.

https://ria.ru/20210824/uborka-1747013085.html

липецкая область

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экономика, липецкая область, игорь артамонов