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Тюменская область
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В Тюменской области началась прививочная кампания против гриппа
В Тюменской области началась прививочная кампания против гриппа - РИА Новости, 03.09.2021
В Тюменской области началась прививочная кампания против гриппа
Прививочная кампания против гриппа стартовала в Тюменской области, сообщает областной департамент здравоохранения. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:26
2021-09-03T13:26
тюменская область
общество
грипп
вакцинация
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 3 сен – РИА Новости. Прививочная кампания против гриппа стартовала в Тюменской области, сообщает областной департамент здравоохранения.По его данным, на 2 сентября в регионе сделали прививку от гриппа уже почти 17 тысяч жителей. В планах – вакцинировать 926 тысяч человек, включая взрослых и детей.В первую очередь по нацкалендарю производится вакцинация детей, студентов, пожилых лиц, беременных женщин, а также декретированных групп населения, которые в большей степени контактируют с людьми, к примеру, в сфере пищевой промышленности, образования.
https://ria.ru/20210723/ogranicheniya-1742588760.html
тюменская область
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общество, грипп, вакцинация, тюменская область
13:26 03.09.2021
 

В Тюменской области началась прививочная кампания против гриппа

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 3 сен – РИА Новости. Прививочная кампания против гриппа стартовала в Тюменской области, сообщает областной департамент здравоохранения.
По его данным, на 2 сентября в регионе сделали прививку от гриппа уже почти 17 тысяч жителей. В планах – вакцинировать 926 тысяч человек, включая взрослых и детей.
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 17:15Распространение коронавируса
В Тюменской области ужесточили ограничения по коронавирусу
В первую очередь по нацкалендарю производится вакцинация детей, студентов, пожилых лиц, беременных женщин, а также декретированных групп населения, которые в большей степени контактируют с людьми, к примеру, в сфере пищевой промышленности, образования.
 
Тюменская областьОбществоГриппВакцинацияТюменская область
 
 
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