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В Тюменской области началась прививочная кампания против гриппа

В Тюменской области началась прививочная кампания против гриппа - РИА Новости, 03.09.2021

В Тюменской области началась прививочная кампания против гриппа

Прививочная кампания против гриппа стартовала в Тюменской области, сообщает областной департамент здравоохранения. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:26

2021-09-03T13:26

2021-09-03T13:26

тюменская область

общество

грипп

вакцинация

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 3 сен – РИА Новости. Прививочная кампания против гриппа стартовала в Тюменской области, сообщает областной департамент здравоохранения.По его данным, на 2 сентября в регионе сделали прививку от гриппа уже почти 17 тысяч жителей. В планах – вакцинировать 926 тысяч человек, включая взрослых и детей.В первую очередь по нацкалендарю производится вакцинация детей, студентов, пожилых лиц, беременных женщин, а также декретированных групп населения, которые в большей степени контактируют с людьми, к примеру, в сфере пищевой промышленности, образования.

https://ria.ru/20210723/ogranicheniya-1742588760.html

тюменская область

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2021

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общество, грипп, вакцинация, тюменская область